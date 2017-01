2017-01-14 17:10:00.0

Kommunalpolitik in Salgen In Salgen sitzen Vater und Sohn am Ratstisch

Wie es zu der seltenen Konstellation im Salgener Gemeinderat kam. Von Ulla Gutmann

Salgen hat ein neues Gemeinderatsmitglied. Nachdem Georg Lampert am 1. Dezember verstorben ist, rückte jetzt Listennachfolger Thomas Brecheisen auf seinen Platz im Gemeinderat. Das Besondere: Auch der Vater von Thomas, Josef Brecheisen, sitzt bereits für die Freie Wählergruppe Salgen im Gemeinderat.

Vater-Sohn-Konstellationen in Gemeinde- oder Stadträten sind wegen möglicher Interessenskonflikte äußerst selten und waren noch bis vor einigen Jahren überhaupt nicht möglich. In Deutschland sind sie auch jetzt nur in Bayern und Sachsen erlaubt.

ANZEIGE

In Mindelheim saß vor einigen Jahren ein Ehepaar im Stadtrat. Helmut und Hannelore Lutzenberger vertraten die Bürgergemeinschaft. Mittlerweile ist nur noch Hannelore Lutzenberger im Gremium. In Rimbach, im Landkreis Cham sind sogar zweimal Vater und Sohn politisch aktiv im Gemeinderat, Matthias und Theo Amberger und Heinz Niedermayer Junior und Senior. In Buttenwiesen ist der Vater Hans Kaltner Bürgermeister und dessen Sohn Gerhard Dritter Bürgermeister. Und jetzt gibt es diese Besonderheit auch in Salgen im Unterallgäu. Die Salgener sind zufrieden mit der neuen Lösung, zumal es nicht einfach ist, engagierte Bürger zu finden, die sich aktiv einbringen. Vater Josef Brecheisen ist stolz auf seinen Sohn Thomas, der in Salgen wohnt, als Maschinenbauer arbeitet und außerdem noch Feuerwehrkommandant ist. Nach der Vereidigung während der Gemeinderatssitzung gab es Applaus von allen anderen Räten, die sich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit freuen.