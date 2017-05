2017-05-01 13:54:00.0

Polizei In der Freinacht über die Stränge geschlagen

Grober Unfug bis hin zu schweren Sachschäden: Die Polizei war in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und Breitenbrunn im Einsatz.

Nicht jeder hat sich den Appell der Polizei zu Herzen genommen, in der Freinacht keinen gröberen Unsinn zu treiben. „Ordentlich am Brauchtum der Freinacht vorbei geschossen“, wie es ein Polizeisprecher am Montag formulierte, ist ein 15-Jähriger aus Mindelheim. Der Jugendliche wurde dabei beobachtet wie er an einem abgestellten Auto einen Außenspiegel abtrat. Der Schaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige. Die Mindelheimer Polizei wurde auch gerufen, weil ein Haus mit Eiern beworfen, ein Straßenzug mit Kreppklebeband „verschönert“ und diverse Böller gezündet wurden, die noch von Silvester übrig waren. Auch eine Streitigkeit musste durch die Polizei geschlichtete werden. Bei dem Streit waren Jugendliche an einander geraten. Ebenfalls in der Freinacht warf ein Unbekannter in der Mindelheimer Maximilianstraße die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person handeln, ob Junge oder Erwachsener, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Breitenbrunn haben Unbekannte in der Freinacht gegen 1.30 Uhr ein Trampolin „verzogen“ und weitgehend demoliert. Auch hier bittet die Polizei Mindelheim (08261/76850) im Hinweise. Ebenfalls in der Freinacht wurden in der Adalbert-Stifter-Straße in Bad Wörishofen eine Haustüre und ein vor diesem Haus parkendes Auto mit PU-Schaum besprüht. Die Höhe des Sachschadens kann erst nach Entfernen des Schaumes genannt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.

In Türkheim haben gegen Mitternacht mehrere Personen zwischen 19 und 23 Jahren zwei Fahnen von der Marktgemeinde Türkheim in der Maximilian-Philipp-Straße entwendet. Nach einem Fluchtversuch entdeckten die Polizisten die Gruppe. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise, die mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten. (mz, m.he)