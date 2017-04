2017-04-18 15:04:00.0

Stadtjubiläum in Bad Wörishofen In der Gartenstadt eine neue Heimat gefunden

Wie aus der früheren „Flugplatzsiedlung“ die Gartenstadt wurde und warum Einheimische ihre neuen Nachbarn zunächst etwas herablassend behandelten. Von Helmut Bader

Wenn die Kneippstadt heuer ihr 950-jähriges Jubiläum begeht, dann ist es in diesem Zusammenhang sicher angebracht, auch auf den größten Stadtteil, die Gartenstadt und ihre Entstehung zurückzublicken. Denn diese Entstehung auf dem ursprünglichen Flugplatzgelände stellt sicher auch eine Besonderheit in der Siedlungsgeschichte dar.

Nach der Auflösung des Flugplatzes, von dem aus während des Krieges auch Kampf-Einsätze geflogen wurden, fanden schon bald viele Heimatvertriebene auch in den übrig gebliebenen Flugplatzgebäuden ihr neues, oft sehr bescheidenes Zuhause. Wörishofen konnte sich glücklich schätzen, dass diese Kampfeinsätze für die Stadt selbst keine schlimmeren Folgen nach sich zogen und die Stadt so vor Kriegshandlungen verschont blieb. Lange Zeit noch hieß der dort ab 1946 entstehende Stadtteil „Flugplatzsiedlung“ und wurde nicht selten von den „Städtern“ etwas herablassend betrachtet.

An drei Beispielen soll hier stellvertretend geschildert werden, wie Menschen, die ihre Heimat verloren hatten, dort wieder eine neue Heimat fanden und nach der Vertreibung dauerhaft sesshaft wurden. Inge Kuhn aus dem Sudetenland zum Beispiel erlebte diese als 13-jähriges Mädchen 1946 zusammen mit fünf Geschwistern und ihrer Mutter.

Die Bauernfamilien nahmen sie freundlich auf

„Nach der Fahrt im Viehwaggon unter erbärmlichen Zuständen kamen wir zuerst in ein Lager in Niklasdorf, später nach Friedland und danach nach Augsburg, wo wir erst einmal entlaust wurden. Der Vater war zu dieser Zeit noch in Gefangenschaft“, so Inge Kuhn. Schließlich landete die große Familie zunächst in Waal.

Über die Aufnahme bei Bauernfamilien dort äußert sie sich ausgesprochen positiv, zumal auch noch im selben Jahr der Vater zurückkehren konnte. Doch als Inge Kuhn dort ihren späteren Mann aus Wörishofen kennenlernte, folgten schon in den Fünfzigerjahren die Heirat und der Umzug in die Kneippstadt und später in die Gartenstadt, wo sie sich in ihrer Wohnung absolut wohl fühlt.

Inzwischen ist sie Uroma und schätzt den Zusammenhalt in der Familie mit ihren beiden Kindern und Enkeln. „Dieser Zusammenhalt war es auch immer, der uns über alle Schwierigkeiten hinweggeholfen hat“, so ihre Einschätzung. Ebenfalls aus dem Sudetenland, nämlich aus Zwittau, stammt Gerhard Becke. Sein Steinmetzbetrieb und die Maschinenbauanlage des Bruders an der Waldstraße sind seit Langem markante Handwerksbetriebe an der Waldstraße.

Diese war lange Zeit die östliche Grenze der Stadt und der Beginn der Gartenstadt. Dort entstanden als erstes die großen Gebäude der Wohnungsgenossenschaft und die Häuser an der westlichen Waldstraße. Gerhard Beckes Geschichte liest sich ähnlich wie die von Inge Kuhn. Aussiedelung im Viehtransport mit Mutter und drei Geschwistern, der Vater noch im Krieg.

Ein Koffer war die ganze Habe

Zwischenstationen waren Furth im Wald, Haunstetten, Kaufbeuren und schließlich Schlingen. Dort Verteilung auf Bauernhöfe. Gerhard war 14 Jahre alt und der Älteste.

Ein Koffer war die gesamte Habe, die mitgenommen werden konnte. „Aber wir hatten dennoch Glück, denn die Bauern Stechele und Daser, bei denen wir unterkamen und arbeiten durften, waren sehr gute Leute“, so Gerhard Becke im Gespräch. Erst 1947 stieß der Vater, der zu Hause bereits ein Steinmetzgeschäft hatte, nach langer Suche zur Familie. 1952 folgten der Umzug von Schlingen und die Betriebsgründung, zunächst in der heutigen Sudetenstraße mit einer kleinen Werkstatt.

Wegen einer Erkrankung von Vater Theodor Becke musste Gerhard bereits mit 20 Jahren als Inhaber des Familienbetriebes eingetragen werden.

Das Geschäft florierte und so erfolgte später der Neubau an der Waldstraße einschließlich des Maschinenbaubetriebes des Bruders. „Schon in der Sudetenstraße wohnten um uns herum fast alles Menschen, die ausgesiedelt worden waren und hier ihren Neuanfang wagten“, so Gerhard Becke. „Es war schon eine arbeits- und auch entbehrungsreiche Zeit, aber wir schafften es gemeinsam, hier an der Waldstraße etwas auf die Beine zu stellen.“

Dazu muss man wissen, dass Gerhard Becke auch heute noch mit 85 Jahren täglich zum Betrieb geht, den jetzt der Sohn führt.

Der Vater lag im Kurheim im Lazarett

Aus Radowenz im Riesengebirge stammt die Familie Wiesner. Otto war mit zwei Jahren das jüngste von vier Kindern, als die Familie die Heimat verlassen musste, der älteste Bruder war als 17-jähriger noch eingezogen worden. Nach Wörishofen kamen die Wiesners, weil der Vater im Lazarett im „Kurheim Irmgard“ lag.

Als erste Unterkunft diente ein kleines Haus hinter dem Hotel Viktoria, wo der Vater eine Anstellung als Hausmeister fand. Doch auch die Wiesners kamen bald darauf in die Flugplatzsiedlung, zuerst 1949 in eine Wohnung bei der Genossenschaft, doch schon von 1952 bis 1954 entstand das eigene Haus in der Hochgratstraße, nach den Häusern an der Alpenstraße die nächste Erweiterung der Siedlung.

„In der ganzen Straße wurde fast alles in Eigenleistung erstellt und die Nachbarn halfen sich alle gegenseitig“, weiß Otto Wiesner zu berichten. Auch Wiesners hatten in Radowenz ein eigenes Haus, von dem er sogar noch ein Bild hat. Auch den Bauplan davon hatte die Mutter im Kinderwagen eingenäht, was später als Nachweis für den Lastenausgleich von Vorteil war.

Dieser war die bescheidene Entschädigung für das von den Tschechen besetzte Haus, das Otto Wiesner nach der Wende sogar einmal besuchte und in keinem guten Zustand vorfand. Doch auch seine Familie fand in der Gartenstadt ihre neue Heimat.

„Wir hatten zwar eine bescheidene, aber schöne Kindheit, bei der eine Limonade oder ein Fahrrad schon etwas Besonderes waren“, trauert der heute 73-Jährige dieser Zeit in den 50er-Jahren keineswegs nach.

Auch er erlebte hautnah, wie aus der ehemaligen „Siedlung“ die heutige „Gartenstadt“ mit seinen jetzt etwa 3500 Einwohnern wurde. Die Ursprünge sollten jedoch nicht in Vergessenheit geraten.