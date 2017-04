2017-04-26 00:35:02.0

Jahreskonzert In der Jugendarbeit gibt die Ettringer Blaskapelle den Ton an

Ettringer Musiker zeigen ihr ganzes Können. Viel Beifall für Klassik, Pop und nostalgische Schlager Von Reinhard Stegen

Die Blaskapelle Etringen lud zum Jahreskonzert – und die Musikfreunde der Wertachgemeinde füllten die alte Turnhalle. Es dürfte die 105. Ausgabe – Ausnahmen verzeichnet die gleich alte Vereinsgeschichte nicht – der Veranstaltung gewesen sein, die naturgemäß als Momentaufnahme die innere Verfassung und das musikalische Niveau des Klangkörpers widerspiegelt.

Der ASM-Bezirksvorsitzende Andreas Schuster skizzierte als Zeitzeuge im Rahmen der Ehrung des scheidenden Vereinsvorsitzenden Andreas Adam die Entwicklung und den legendären Ruf der Ettringer Musiker, den Roland Mühlbauer in der vergangenen Jahrhunderthälfte neu begründet und geprägt hatte und dessen Erbe nach einigen anderen Dirigenten Bernd Schmidt vor geraumer Zeit angetreten habe.

ANZEIGE

Schmidt war in schwierigen Jahren des Übergangs so etwas wie „Mädchen für alles“ und er institutionalisierte bereits 1996 die Jugendkapelle, die sowohl als Anlaufstelle für den musikinteressierten Nachwuchs fungiert als auch den Bestand der Stammkapelle in allen Registern sichert. Stolz verkündete Bernd Schmidt, dass die Blechabteilung bei der Jugend nun wieder vollständig und damit in der Lage sei, den „Trumpet Rock“ zu Gehör zu bringen.

Die Vorstellung der 28 Jungmusiker überzeugte mit gekonnten Einsätzen und gefühlvollem Zusammenspiel auch bei den anderen Stücken, darunter „Zauberland“ von Kurt Gäble und als Zugabe „Little brown jug“. Die Jugendarbeit als Ressource des inzwischen allgemein hohen musikalischen Standards in der Region lobte Andreas Schuster über alles; Ettringen übernehme dabei eine Vorbildrolle.

Die Früchte konsequenter Ausbildung und eifrigen Probens ließ im Anschluss die „erwachsene“ Blaskapelle erklingen, deren hoher Anteil an jungen Leuten und Musikerinnen auffällt. Mit Glanz und Glorie der „Salve Imperator“ betitelten Komposition aus dem 19. Jahrhundert eröffneten sie ihren Part traditionsbewusst.

Ihre hohen Ambitionen und die sensible Beherrschung unterschiedlichster musikalischer Stimmungs-, Tonlagen und Tempi bewies das 37-köpfige Orchester mit seiner Interpretation von G.F. Händels Feuerwerks-Musik in 5. Sätzen. Es folgte die nicht weniger anspruchsvolle „Toccata in D Minor“ von J.S. Bach, ein ursprünglich für Orgel geschriebenes Stück.

Nach der Pause wandte sich die Blaskapelle Ettringen dann mit sphärischen Klängen der Filmmusik „Star Trek into Darkness“ ihrem moderneren Repertoire zu. Hoch, zumindest in Wolkennähe, blieb man auch mit dem folgenden „Where Eagles Soar“, bevor es dann ziemlich nostalgisch an Schlager-Liebe im Stil der 1960er unter anderem à la Gitte Haenning ging. In dieser Reihe durfte am Schluss Rainhard Fendrichs „Bergwerk“, der Dauerbrenner so mancher Hochzeitsfeier nicht fehlen. „Forever and ever“ gab Bernd Schmidt Gelegenheit, sich einmal vom Dirigentenpult ab- und dem Publikum zuzuwenden und als Solist auf der Trompete zu brillieren. Vor begeisterten Zuhörern kehrten die Musiker schließlich mit zwei Zugaben zu Polka und Marsch zurück.