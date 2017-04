2017-04-15 04:18:00.0

Rezept In der Osterbäckerei ...

Dieser Kuchen ist so österlich, er könnte direkt aus dem Rezeptbuch des Osterhasen stammen - er kommt aber von einer jungen Kirchdorferin. Von Michaela Gom

Dieser Kuchen in Spiegelei-Optik ist ein wahrer Klassiker und sollte bei keinem gemütlichen Osterbrunch fehlen. Er ist kinderleicht zubereitet, geht schnell und gelingt immer. Somit ist das Rezept auch für Kinder ideal geeignet. K!ar.texterin Michaela Gom aus Kirchdorf verrät euch, wie’s gemacht wird.

Zutaten für einen Blechkuchen:

Für den Rührteig: 200g Butter, 200g Zucker, 200g Mehl, 1 ½ TL Backpulver, 1 Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, 1 Prise Salz

Für den Guss: 0,5 l Milch, 1 Päckchen Puddingpulver (Vanille), 3 EL Zucker, 400g Schmand

Außerdem: 1 Dose Aprikosenhälften, 2 Päckchen Tortenguss

Zubereitung: Zunächst heizt ihr euren Ofen auf 180˚ Umluft vor. Danach gebt ihr die weiche Butter, Zucker, Vanillezucker und das Salz in eine Schüssel und verrührt die Zutaten mit der Küchenmaschine oder einem Handrührgerät. Wenn eure Butter mit dem Zucker schön schaumig geschlagen ist, könnt ihr nun die Eier einzeln unterrühren. Im nächsten Schritt vermischt ihr das Mehl mit dem Backpulver, siebt beide Zutaten über die Butter-Ei-Masse und vermischt alles miteinander. Sobald der Teig homogen ist, könnt ihr ihn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und gleichmäßig verstreichen.

Wenn das geschafft ist, kommt der Boden für etwa 15 Minuten in den Ofen. In der Zwischenzeit wird der Pudding vorbereitet. Hierzu wird der halbe Liter Milch gemeinsam mit dem Puddingpulver nach Anleitung auf der Verpackung hergestellt. Den fertigen Pudding nun in einer Rührschüssel mit dem Zucker und dem Schmand verrühren.

Sobald der Kuchen aus dem Ofen ist, gebt ihr die Puddingmischung darüber und streicht sie vorsichtig glatt. Danach legt ihr die abgetropften Aprikosenhälften auf den Pudding, und zwar so, dass pro Kuchenstück mittig eine Aprikosenhälfte ist. Anschließend kommt der Kuchen nochmals für fünf bis zehn Minuten in den Ofen. Vor dem Essen sollte er mindestens eine Stunde lang abkühlen.

Garnitur: Den Tortenguss nach Packungsanleitung herstellen und vorsichtig über den gesamten Kuchen verteilen. Wer keine Aprikosen mag, kann übrigens auch Pfirsiche verwenden.