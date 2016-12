2016-12-22 15:40:00.0

MZ-Adventskalender In der Ruhe liegt die Treffsicherheit

Werner Spura wird Anfang des Jahres Schützenkönig in Tussenhausen – mit einem 22,0-Teiler. Dabei musste er zu seinem Glück praktisch überredet werden. Von Axel Schmidt

Zugegeben: Die Zahl 22 erschließt sich heute nur Eingeweihten. Im Prinzip stellt eines der fünf Löcher auf dem Schützen-Blatt’l die Zahl 22 dar – das in der Mitte. Denn dieser 22,0-Teiler machte Werner Spura Anfang dieses Jahres zum Luftpistolen-Schützenkönig der Angelbergschützen Tussenhausen. Das siegreiche Blatt’l klebt auf der Rückseite der gewonnen Königsscheibe.

Dabei schießt er mit der Luftpistole eigentlich nur „aus Spaß an der Freud’“, wie er sagt. Und besagtes Blatt’l hatte er auch nur geschossen, weil ihn ein Schützenbruder am letzten Abend des Königsschießens dazu animiert hatte. „Ich habe mir gedacht, um 23 Uhr spielt das eh keine Rolle mehr“, sagt der 58-Jährige und lacht. Der „dritte oder vierte Schuss“ sei dann der Glücksschuss gewesen, der ihn zum dritten Mal in seiner Karriere die Talerkette einbrachte. Zwei mal war er zuvor mit dem Luftgewehr erfolgreich gewesen, einmal in Unterrieden und einmal in Tussenhausen.

Über einen Umweg kam er nach Tussenhausen

Denn ursprünglich stammt Werner Spura aus Unterrieden und hat dort auch mit dem Schießsport angefangen. In Oberrieden ist er noch als Trompeter in der Musikkapelle aktiv. Über einen Umweg über Bayersried kam Spura 1989 nach Tussenhausen – und schießt nun schon seit rund 20 Jahren für den örtlichen Verein. Weniger, um Titel und Meisterschaften, sondern vielmehr, um vom Beruf abzuschalten und Freunden zu begegnen. Als größten Erfolg wertet er es „wenn man mit der Mannschaft im Rundenwettkampf nicht absteigt“. Bei einer schwäbischen oder gar bayerischen Meisterschaft war er noch nie. „Dazu fehlt mir auch die Zeit, um mich gezielt darauf vorzubereiten“, sagt der Bauleiter der Firma Schmid Leitungsbau in Ettringen.

Für Spura ist der Schießsport genau das Richtige, um abzuschalten. „Wenn man einen stressigen Tag hat, braucht man etwas, um runterzufahren“, sagt er. „Das geht beim Schießen recht gut. Denn wenn man mit den Gedanken woanders ist, trifft man nichts mehr.“ Und das will er ja auch nicht. Einen Mentaltrainer braucht er deshalb nicht. Werner Spura ist von Haus aus ein ruhiger, ausgeglichener Mensch. „Es braucht schon viel, um mich auf die Palme zu bringen“, sagt er. Beim Schießen ist es natürlich von Vorteil, wenn einen nicht all zuviel aus der Ruhe bringt.

Sein größter Wunsch zu Weihnachten wäre eine große Reise. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin würde Spura gerne wieder einmal nach Kanada reisen. „Es ist ein tolles Land. Ich war schon zwei Mal dort, einmal ging es von Winnipeg bis nach Alaska, das zweite Mal von Toronto bis Vancouver“, erzählt er. Jeweils mit dem Mietauto quer durchs Land, drei Wochen lang. Einer der prägenden Eindrücke auf diesen Reisen war der Besuch des CN Towers, des Fernsehturms in Toronto. „In 450 Metern Höhe hat einen man eine Wahnsinns-Aussicht. Da sieht man die Erdkrümmung“, so Spura.

Bald muss er die Talerkette wieder abgeben

Anfang nächsten Jahres endet Spuras Regentschaft als Luftpistolen-König der Angelbergschützen auf dem traditionellen Schützenball. Dann muss er die Talerkette wieder abgeben, nicht ohne zuvor noch „seinen“ Taler angebracht zu haben. Wer die Kette dann übernimmt, ist dabei immer ein Geheimnis. „Es kann durchaus überraschend sein“, sagt Spura und lacht. So, wie es bei ihm in diesem Jahr war – und vielleicht auch irgendwann wieder einmal sein wird. Denn wenn einer die nötige Ruhe am Schießstand ausstrahlt, dann dürfte es Werner Spura sein.