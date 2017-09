2017-09-22 00:32:45.0

Goldhochzeit In der Straßenbahn hat es gefunkt

Helga und Winfried Peschke aus Türkheim sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet Von Reinhard Stegen

Dass die Liebe jung hält, daran lassen Helga und Winfried Peschke keinen Zweifel aufkommen, die jetzt den 50-jährigen Bestand ihrer Ehe feierten. Gutgelaunt empfingen sie an ihrem Ehrentag Bürgermeister Christian Kähler, der ihnen Präsente des Marktes Türkheim und des Landkreises Unterallgäu überreichte.

Angeregt plauderten sie über ihre erste zufällige Begegnung - oder war es eine kuriose aber umso glücklichere Fügung. „In der Straßenbahn – wir wussten beide nicht, dass wir zum selben Zahnarzt unterwegs waren – hatten wir ersten Blickkontakt“, erzählt Helga dankbar amüsiert, als ob es gerade erst letzte Woche gewesen wäre. „Da hat es das erste Mal gefunkt. Stunden später trafen wir uns, rein zufällig wieder, diesmal in einem Café. Da hat mein Mann seinen ganzen Mut zusammengefasst und mich „endlich“ angesprochen mit den Worten „Darf ich mich zu Ihnen setzen?“

Das war im österreichischen Linz an der Donau 1966. Ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Es folgten bewegte Jahre einschließlich der Ortsveränderung, in denen der „Bund fürs Leben“ die unverrückbare Konstante blieb.

Betraut mit Marketingaufgaben großer Unternehmen war Winfried von Frankfurt und Heidelberg aus häufig auf Dienstreisen in Europa und Asien unterwegs, die er genoss. Helga widmete sich der Mutterrolle und der Erziehung von Tochter Uschi.

Als es sie und ihre Familie ins Unterallgäu zog, zogen Helga und Winfried – inzwischen frei von beruflichen Verpflichtungen – mit.

Enkel Valentin, der heuer mit dem Abitur glänzte, entwickelte sich ganz zur Freude der jung gebliebenen Großeltern. Neben dieser Rolle genießen die Peschkes ihre Freizeit in Türkheim mit seinem beschaulichen historischen Ortskern, der ihnen sehr gefällt.

Hier in der Marktgemeinde sind sie nicht nur sehr schnell heimisch geworden, sondern fühlen sich in der Nachbarschaft freundschaftlich aufgenommen und sehr wohl Einzig das geliebte Skifahren in den nahen Bergen fehlt ihnen etwas. Bis vor wenigen Jahren und einem unverschuldeten Unfall, bei dem sie sich die Schulter brach, war Helga begeisterte Abfahrtsläuferin. Das Risiko möchte sie nun nicht mehr eingehen.