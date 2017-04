2017-04-05 00:39:09.0

Landwirtschaft In fünf Jahren schuldenfrei

Laut dem Geschäftsführer liegt die Futtertrocknung „voll im Plan“. Welches Produkt am besten läuft

Als erfolgreich präsentierte sich die Futtertrocknung Mindelheim bei ihrer Jahresversammlung im Mindelheimer Forum. Dort blickte Zweiter Vorsitzender Michael Hehl auf eine durchwachsene Saison mit viel Regen im Juni. Sehr beliebt sei bei den Mitgliedern das Trocknen von Pferdecobs. Diese großen Cobs würden mit mehr Rohfaser ab Mitte Mai erzeugt.

Eine hohe Trocknungsmenge und niedere Holzpreise zum Heizen halten den Trocknungspreis stabil, so Hehl. Eine einmalige Förderung habe die Futtertrocknung genutzt und ihr Hallendach erhöht. Zudem seien ein Ladewagen und ein Aufgabeband gekauft worden. Auch das Kühlband werde erweitert.

Aufsichtsratsvorsitzender Franz Salger zeigte sich erfreut über die gute Entwicklungslage. „Wir hatten eine gute Auslastung, das ist entscheidend.“ Als Geschäftsführer war Florian Mändle positiv gestimmt, die Leistung der Trocknung weiter zu steigern. Während der 195-tägigen Trocknungssaison habe lang anhaltender Regen die Leistung ausgebremst. Im Jahresschnitt sei der Niederschlag um zehn Prozent gestiegen und erschwerte die Ernte. Mit 30000 Dezitonnen sei im Juni die höchste Monatsleistung erreicht worden. Mehr Feuchte im Gras habe den Verbrauch erhöht. Die geringen Hackgutpreise seien hier entgegenkommend. Gesamt sei die Leistung bei 2315 Betriebsstunden auf 118113 Dezitonnen gestiegen. Den größten Anteil davon hätten Grascobs mit 97094 Dezitonnen.

Für Geschäftsführer Mändle „haben wir das beste Urprodukt selbst in der Hand“. Dies werde künftig mit dem Zertifikat „ohne Gentechnik“ versehen. Der steigenden Leistung geschuldet, werde die Belegschaft vergrößert. „Voll im Plan“, so Mändle, „senken wir die Schulden. In fünf Jahren wollen wir ganz schuldenfrei sein“.

Auf fast drei Millionen Euro sei der Umsatz geklettert. Oberrevisor Richard Christ freute, dass die anteiligen Kosten dabei gesunken seien. Ebenfalls erfreulich sei das Förderprogramm für die Instandhaltung. Das Betriebsergebnis zeige drei gute Jahre hintereinander, so Christ. „Die Zahlungsfähigkeit ist aufgrund der guten Ertragslage gegeben“, fasste er zusammen. Als Aufsichtsräte bestätigt für die nächsten drei Jahre wurden Bernhard Immerz, Manfred Vogt und Gerhard Schwarz. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit erhielt Albert Krismayr eine Dankesurkunde. (jd)