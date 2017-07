2017-07-17 09:00:00.0

Auszeichnung in Bad Wörishofen In fünfter Generation erfolgreich

Das Wirtschaftsforum verleiht dem Raumausstatter Fritz Barth den Wirtschaftspreis. Das Unternehmen wurde vor mehr als 120 Jahren gegründet – und das hat auch mit Kneipp zu tun. Von Franz Issing

Die Wahl fiel in diesem Jahr auf den Raumausstatter Fritz Barth. Das Wirtschaftsforum, in dem die Stadt Bad Wörishofen, die Mindelheimer Zeitung, das Parkhotel „Residence“ sowie die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim eng zusammenarbeiten, verlieh dem angesehenen Handwerksmeister den Wirtschaftspreis 2017. „Weil der Familienbetrieb immer bodenständig blieb, von seiner Wirtschaftskraft auch die Stadt profitiert und er seit fünf Generationen in Wörishofen fest verwurzelt ist“, begründete Vizebürgermeister Stefan Welzel die Entscheidung des Kuratoriums.

Den mit 1000 Euro dotierten Preis spendet Fritz Barth dem Kindergarten St. Anna. Ja, er legt selbst noch 2000 Euro drauf und stockt den Betrag schließlich mit Spenden von Kunden auf 5000 Euro auf. Somit findet die an einen sozialen Zweck gebundene Geldprämie eine sinnvolle Verwendung.

In seiner Laudatio für den Raumausstatterbetrieb Barth blätterte der stellvertretende Rathauschef auch in der Firmengeschichte und erinnerte an deren Anfänge. Ein Jahr vor Pfarrer Kneipps Tod führte Fritz Barth die Walz auch nach Wörishofen. Von Krankheit gezeichnet, suchte und fand er Heilung beim Wasserdoktor. Als es ans Bezahlen ging, sagte Kneipp zu ihm: „Du bisch a armer Handwerksbursch und hasch eh koi Geld“, und er schickte ihn zu den Klosterschwestern, die Barth mit neuen Matratzen „beglückte“. Damit war der Grundstein für eine mehr als 120-jährige Firmengeschichte gelegt.

Ursprünglich standen bei der Traditionsfirma handwerkliche Arbeiten wie Polstern, Dekorieren, Nähen, Tapezieren und Boden verlegen im Mittelpunkt. Heute bietet sie komplette Raumausstattung und steht für zeitgemäße Wohnkultur. Wie Bad Wörishofen, so Vizebürgermeister Welzel, habe die Firma Barth im Laufe ihrer Geschichte Höhen und Tiefen erlebt und zu „Hoch-Zeiten“ nahezu jeden Kurbetrieb ausgestattet. Auch heute noch, wüssten die Kunden Zuverlässigkeit, Qualität und professionelle Arbeit des Unternehmens zu schätzen.

Barth sieht den Einzelhandel auf einem guten Weg

Die von dem Glaskünstler Josef Kunder für den Wirtschaftspreis geschaffene Trophäe, ein stilisiertes „W“ nahmen Fritz Barth der Fünfte und seine Frau Andrea sichtlich bewegt entgegen. Der Preisträger, der vor dreieinhalb Jahren die Gruppierung „Aktive Einzelhändler“ gründete und sich mit Kollegen für deren Interessen in der Stadt starkmacht, bedankte sich für die Auszeichnung und betonte: „Der Preis erfüllt mich und meine Mitarbeiter mit großem Stolz“.

Den Einzelhandel in Bad Wörishofen sieht Barth auf einem guten Weg. Der Stadt bescheinigte er, sie habe unter anderem im Gewerbegebiet auch gute Rahmenbedingungen für Handwerksbetriebe geschaffen. Nun sollten aber auch die Geschäfte ihre Chancen nutzen, Kunden durch persönlichen Einsatz und gute Kontakte an sich zu binden. Die Verbraucher bat Barth, vermehrt beim Einzelhandel einzukaufen, damit, wie er sagte, „die Betriebe im Kampf mit dem Internethandel nicht auf der Strecke bleiben und die Städte weiter ausbluten“.

So eine Preisverleihung muss auch gebührend gefeiert werden. Wie gewohnt, ging sie im Rahmen des traditionellen Sommerfestes im Park-Hotel „Residence“ über die Bühne und endete mit einer furiosen Feuershow, welche die Gruppe „Acrobatica Fantastica“ aus Türkheim bestritt. Hotelchef Alois Hillebrand hatte seine Gäste – unter ihnen auch die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien – auf einen Abend mit vielen künstlerischen und leiblichen Genüssen eingeschworen und nicht zuviel versprochen.