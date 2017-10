2017-10-05 12:13:00.0

Ausbildungsmesse in Memmingen Informieren, ausprobieren und anpacken

Ausbildungsmesse am Samstag soll Orientierungshilfe für Berufseinsteiger aller Schultypen sein.

Unter dem Motto „Deine Wahl, deine Zukunft – Ausbildung“ findet die 13. Memminger Ausbildungsmesse am Samstag, 7.Oktober, zwischen 10 und 14.30 Uhr am Berufsbildungszentrum (BBZ) Jakob Küner, an der Johann-Bierwirth-Schule und an der Fach- und Berufsoberschule statt. Veranstalter ist der Arbeitskreis „Schule-Wirtschaft“ für die Stadt Memmingen und den westlichen Landkreis Unterallgäu.

Nach Angaben der beiden Arbeitskreis-Vorsitzenden Bertram Hörtensteiner (für die Schulen) und Martina Faulhaber (für die Wirtschaft) sind knapp 140 Betriebe, Innungen, die Industrie- und Handelskammer, Behörden und Institutionen sowie Berufsfachschulen aus der Region vertreten. Schüler aller Schularten haben laut den Veranstaltern an diesem Tag die Möglichkeit, sich im direkten Kontakt mit betrieblichen und schulischen Vertretern über Berufsbilder und das Angebot des regionalen Ausbildungsmarktes auszutauschen.

In den drei Schulen können sich Jugendliche und Eltern über Berufe vom Altenpfleger bis zur Zweiradmechatronikerin erkundigen. Für junge Menschen, die noch keine klaren Vorstellungen haben, welchen Beruf sie ergreifen möchten, finden Vorträge statt. Die Jugendlichen können zudem bei einem Workshop zwischen 11 und 12 Uhr eigene Stärken entdecken und erfahren, für welche Berufe sich diese eignen.

Für Studenten und Berufseinsteiger stehen unter dem Motto „Abitur – und dann?“ Experten des Memminger Rotary-Clubs zwischen 10 und 12 Uhr bereit.

Sie geben Einblicke in den beruflichen Alltag verschiedener Berufe und beantworten auch Fragen zu Studiengängen wie beispielsweise Tiermedizin und Rechtswissenschaft.

Hörtensteiner empfiehlt die Ausbildungsmesse für Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe. Sie sei natürlich auch für Jugendliche geeignet, die mit der Schule fertig sind, aber noch keinen Ausbildungsplatz haben. Denn vor Ort könne man Ausbilder persönlich kennenlernen, Kontakte knüpfen und gute Tipps für Bewerbungen bekommen oder ein Praktikum ergattern. Da auch in diesem Jahr wieder Lehrlinge bei der Memminger Ausbildungsmesse dabei sind, „kann man direkt sehen, was die eigentlich machen“, sagt Hörtensteiner.

Auch über mögliche Weiterbildungen nach der Lehre kann man reden. „Vorab sollte man sich allerdings unbedingt über das Angebot der Messe informieren“, betont er. Damit man dann am Samstag gezielt Verschiedenes ausprobieren und selber anpacken könne. (bis)