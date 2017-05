2017-05-10 12:17:00.0

Fischer in Bedernau Ins kalte Wasser geworfen

In Bedernau hat sich ein Fischereiverein neu gegründet. Auf viel Bürokratie folgt nun die Pflege der sanierten Weiherkette Von Melanie Lippl

Zur Pflege der sanierten Weiherkette hat sich eigens ein Fischereiverein in Bedernau gegründet, was Bürgermeister Jürgen Tempel (rechts) sehr freut. Neben Leopold Seewald, der nicht auf dem Bild zu sehen ist, gehören dem Vorstand des Vereins an: (von links) Thomas Schmid, Rainer Höbel, Harald Holler, Roman Haggenmüller, Martin Eilts und Herbert Kastner.

Während andernorts die Vereine mit Nachwuchsproblemen kämpfen, hat sich in Bedernau eine neue Gruppierung gegründet – und zwar ein Fischereiverein. Dessen Mitglieder haben einiges zu tun. Sie sind verantwortlich für die Pflege der Weiherkette, die gerade wieder auf Vordermann gebracht wird.

Die Weiher am Fuße der Bedernauer Therme hatten zuvor einem privaten Eigentümer von auswärts gehört. „Der hat sie verrotten lassen“, schildert Bürgermeister Jürgen Tempel. Inzwischen ist das Gebiet im Besitz des Amts für ländliche Entwicklung, das es demnächst an die Gemeinde übergibt. Es ist die letzte große Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung. Das Projektteam hatte vor gut zehn Jahren die Idee, die Weiher wieder herzurichten, es folgte eine lange Vorplanung. Das Wasser spiele in Bedernau eine wichtige Rolle, erklärt Tempel. „Es zieht sich durch den Ort rauf bis in die Therme.“

Vereinsmitglieder packten mit an

Der Bauhof der Gemeinde besteht aus zweieinhalb Stellen. „Wie pflegen wir das Ganze?“, war deshalb die große Frage. So kamen im Sommer 2015 Sportfischer aus Bedernau zusammen, von denen einige direkt neben den Weihern wohnen, und gründeten einen Verein. Bürgermeister Tempel freut sich bis heute über „Sachverstand und Manpower“ dieser Vereinsmitglieder, die bereits bei den bisherigen Sanierungsmaßnahmen kräftig mit angepackt haben.

Vier Weiher gibt es eigentlich, wobei nur drei eine richtige Wasserfläche haben, erklärt der Bürgermeister. Der vierte soll als Biotop, zum Beispiel für Amphibien, genutzt werden und darf auch mal austrocknen. Die Natur nimmt die Weiher an: „Wir hatten bereits viel Froschlaich“, sagt Harald Holler, der Vorsitzende des Fischereivereins. „Das ist ein gutes Zeichen für das Wasser.“

Mehr als 230000 Euro flossen in das Projekt

Das sah vor noch nicht allzu langer Zeit ganz anders aus: Gerade im Sommer war das Wasser der Weiher manchmal rot, weil es durch die Algen gekippt war. Vor eineinhalb Jahren begann die Sanierung im Norden der Weiherkette. Schlamm herausbefördern, Deiche in Ordnung bringen, Wege anlegen, das Krumbächle nebenan renaturieren. Mehr als 230000 Euro hat man in das Projekt gesteckt, sagt Tempel. Das Grün rund um den Rad- und Fußweg kommt noch, ebenso Schilder und Sitzplätze, die bis Ende Mai aufgestellt werden sollen. Mit Sträuchern wird man wohl bis in den Herbst warten, denkt Tempel.

Die Fischer um den Vorsitzenden Harald Holler sind künftig für die Hege und Pflege der Weiher zuständig. Sie werden den Wasserpegel regulieren und wollen in die Gewässer vor allem Friedfische einsetzen. Einst, unter dem Besitz von Freiherr von Castell, waren die Weiher bekannt für ihre Karpfen. Später wurden sie genutzt, um Eis für die Bierkeller herzustellen. Nun kehren sie wieder zu ihren Wurzeln zurück.

Viel Stein wurde dort verbaut und unter dem Humus versteckt sich Maschendraht. Der Biber soll hier keine Freude haben. Stattdessen tummeln sich am und im Gewässer Graureiher und Blesshühner, die sich dort schon über Jahre nicht mehr haben blicken lassen. Mehlschwalben flitzen durch die Luft und lassen sich selbst von Spaziergängern nicht stören. Auch der Mensch soll sich wohlfühlen. Für Kinder wurde eigens ein Bereich geschaffen, in dem sie das Thema Wasser erleben können.

Ob das was wird?

Bürgermeister Tempel war anfangs skeptisch. „Ich hatte Angst, ob das was wird“, erinnert er sich an seine Meinung am Beginn der Sanierungsmaßnahmen. Heute kann er seine Begeisterung kaum verstecken: „Das war bombig. Und die Fischer unterstützen uns bombig.“

Der neue Verein in Bedernau beteiligt sich am Dorfleben – wie jüngst beim Auftakt der Gesundheitswoche – und will auch Jugendliche anziehen. Die Jugend durfte deshalb das Anfischen übernehmen. „Die haben ein paar schöne Karpfen raus, das war für sie ein Highlight“, sagt Vereinschef Holler. Früher haben sich er und seine Vereinsmitglieder andernorts Fischerkarten gekauft. Heute haben sie ihre „eigenen“ Weiher. „Das macht mehr Spaß“, sind sie sich einig. Das Interesse war von Anfang an groß – so gab es bereits zu Beginn mehr als 30 Mitglieder –, doch die Bürokratie machte viel Mühe. Viele Gänge zum Notar und Gericht waren nötig, bis der Verein im Vereinsregister eingetragen war. „Wir sind alle ins kalte Wasser geworfen worden“, sagt Holler. Gründungssitzung, Satzung, Formalitäten – das ist inzwischen alles geschafft. Die Weiher sind wieder in einem guten Zustand und die Fischer rund um Holler haben sich bereits die Geräte zur Landschaftspflege besorgt. Sie sind bereit, loszulegen.