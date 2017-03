2017-03-30 04:08:00.0

Mindelheim kann aus dem Vollen schöpfen Investieren und Schulden abbauen in einem

Die Steuern sprudeln weiter in der Unterallgäuer Kreisstadt. Wo der Stadtrat heuer seine Schwerpunkte setzt Von Johann Stoll

Mindelheim kann weiter aus dem Vollen schöpfen. Die Steuerquellen sprudeln unvermindert weiter. Die Stadt investiert heuer Millionen Euro und schafft es zugleich, 425 000 Euro Schulden abzubauen. Ende des Jahres wird der Schuldenstand bei nur noch 9,3 Millionen Euro liegen. Noch vor zehn Jahren stand die Kreisstadt mit 13 Millionen Euro in der Kreide. Bei so viel Sonnenschein fiel es den Stadträten leicht, den von Kämmerer Wolfgang Heimpel vorgelegten Gesamtetat über 46,5 Millionen Euro einstimmig anzunehmen. Schon der Finanzausschuss, der in zwei Marathonsitzungen das Zahlenwerk durchforstet hatte, hatte eine einstimmige Empfehlung abgegeben.

Neben dem Schuldenabbau unterstrich Bürgermeister Stephan Winter in seiner Haushaltsrede, dass die Rücklagen um 40 000 Euro auf mehr als sieben Millionen Euro steigen. Diese Gelder sind der Sparstrumpf für Zeiten, in denen die Einnahmen nicht mehr so fließen werden. Noch ist von einer Schwächephase nichts zu spüren.

Knapp zehn Millionen Euro werden investiert

Von der guten Gesamtlage profitiert die heimische Wirtschaft in besonderem Maße. Knapp zehn Millionen Euro kann die Kommune in diesem Jahr investieren. Als Beispiele nannte Winter die Sanierung der Grundschule, in die heuer 1,8 Millionen Euro fließen werden. 800 000 Euro investiert die Stadt in den Umbau des Feuerwehrhauses. 125 000 Euro stehen als Teilbetrag für die Neuanschaffung einer Drehleiter bereit, 100 000 Euro gehen an die Maria-Ward-Realschule als Kostenanteil für die neue Mensa und Turnhalle.

Rund drei Millionen Euro wendet die Stadt für die Sanierung der Altstadt auf. Der Betrag ist bereits im Vorjahr zur Seite gelegt worden. 1,7 Millionen Euro steckt sie in den Straßenbau. Größter Brocken wird die Sanierung der Ebert-Straße sein.

An den Landkreis muss Mindelheim mit 9,15 Millionen Euro heuer 1,4 Millionen Euro weniger überweisen, obwohl der Hebesatz der Kreisumlage mit 46,3 Prozentpunkten gleich geblieben ist. Ursache dafür ist die Steuerkraft des Jahres 2015. Auch das sorgt für neue Spielräume im Haushalt. Die Gewerbesteuer bleibt mit 13,5 Millionen Euro stabil. Davon allerdings muss Mindelheim wieder mehr als 2,9 Millionen Euro als Gewerbesteuerumlage an den Staat abgeben.

120.000 Euro für Spielplätze

Die gute Beschäftigungslage schlägt sich in der Einkommenssteuer-, der Umsatzsteuerbeteiligung und dem Familienlastenausgleich nieder. Der Etatposten steigt um 620 000 Euro auf 8,49 Millionen Euro. Einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genehmigt sich die Stadt bei den Personalkosten. Sie steigen um 514 000 Euro auf 8,56 Millionen. Hauptgrund sei eine ausgebaute Kinderbetreuung. In Schulen und Kindertagesstätten investiert die Stadt je rund 1,2 Millionen.

Für Spielplätze gibt die Stadt 120 000 Euro aus. In der Bleichstraße entstehe ein neuer Platz. Zur jüngst vor allem in Leserbriefen, aber auch per Unterschrift geäußerten Kritik, den Spielplatz an der Bourg-de-Peage-Straße zu bebauen und dafür einen Ersatzplatz zu schaffen, sagte Winter, das sei ein Sturm im Wasserglas. Es sei nichts spruchreif, es gebe auch keinen Bebauungsplan. Der Stadtrat hatte in einer Klausurtagung im Januar 2016 diesen Platz für bebaubar erklärt. In den Haushaltsberatungen hatte der Bürgermeister gesagt, in diesen Spielplatz werde nicht investiert, weil unklar sei, ob er nicht bebaut werde. Verlagert werden soll der Bauhof ins Gewerbegebiet. Damit stünde an der Landsberger Straße eine Fläche zur Stadtentwicklung zur Verfügung. Bedacht werden auch die Ortsteile. Gut 900 000 Euro fließen vor allem nach Oberauerbach für ein neues Baugebiet und nach Mindelau für den Bau der Ortsdurchfahrt. Freuen dürfen sich auch die Vereine. Sie erhalten als freiwillige Leistung 219 000 Euro.