2017-04-06 00:37:48.0

Show Irisches Tanz-Spektakel

Die Kurtheater-Bühne erbebt im Rhythmus der besten Stepptänzer

Eine energiegeladene Tanzshow mit ursprünglich-keltischer Musik und den besten irischen Stepptänzern: So lautete das Versprechen für „Spirit of Ireland“ im Kurtheater. Um es vorwegzunehmen, das Versprechen wurde in allen Punkten in hervorragender Weise gehalten. Am Ende gab es rhythmisches Klatschen und stehenden Applaus für eine eindrucksvolle Vorführung, die das Publikum schon allein wegen des Temperaments, das das gesamte Ensemble versprühte, mitriss. Vier Tanzpaare, eine vierköpfige Band und dazu eine Sängerin, die mit ihrer einfühlsamen Stimme und ihrer hingebungsvollen Vortragsweise begeisterte, gestalteten diesen eindrucksvollen Abend. Sie war es, die den passenden Kontrast zu den energiegeladenen und oft auch sehr lauten Tanzdarbietungen bildete.

Für entsprechende Abwechslung sorgten die Auftritte der Tänzer in verschiedenen Zusammensetzungen. Waren es einmal alle acht Tänzerinnen und Tänzer zusammen, die sich in stimmungsvollen Choreografien präsentierten, ein anderes Mal nur einzelne Paare, die typisch irische Folklore vermittelten, oder auch Soloauftritte, immer waren es die fliegenden Beine, das Feuer bei den Akteuren und die rhythmische Kraft des klackenden Stepptanzes, die das Kurtheater zum Beben brachten.

Bewundernswert, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Eleganz und mit welcher sportlichen Ausdauer die Interpreten ihr Programm demonstrierten. Denn dass diese Art von Tanz enorme Kraft kostet und mit Leidenschaft ausgeübt werden muss, war bei diesem Ensemble jederzeit zu spüren. Ihre Begeisterung übertrug sich auch auf die Besucher. Immerhin ist „Spirit of Ireland“ in unterschiedlichen Besetzungen bereits seit 30 Jahren mit seiner Show weltweit erfolgreich unterwegs.

Auch hier vor Ort war das Publikum von Anfang an fasziniert, empfing die Tänzer gleich mit herzlichem Applaus und ließ sich immer wieder durch Klatschen zur Mitwirkung animieren.

Viel Applaus gab es dann auch jeweils für die rein musikalischen Beiträge der Band. (heb)