Jäger im Landkreis feuern ihren bisherigen Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung flogen die Fetzen: Nach zwölf Jahren im Amt wird der Vorstand um Pius Kirner abgewählt. Peter Heckel übernimmt und hofft auf ruhigere Zeiten Von Alf Geiger

Bei der jüngsten Hegeschau der Kreisgruppe Mindelheim des Bayerischen Jagdverbandes stand noch die Bewertung der Jagdtrophäen im Vordergrund. Der bisherige 2. Vorsitzende Wolfgang Dreher (Foto) wurde jetzt mit dem kompletten bisherigen Vorstand in einer Kampfabstimmung abgewählt.

Der Kreisgruppe Mindelheim des Bayerischen Jagdverbandes droht die Spaltung: Bei einer turbulenten vierstündigen Marathon-Sitzung am Mittwochabend im Gasthof Stern in Rammingen flogen die Fetzen. Am Ende war die bisherige Vorstandschaft um Pius Kirner aus Unggenried und Wolfgang Dreher aus Mindelheim abgewählt – nach zwölf Jahren wurden Kirner und seine Vorstandskollegen von einer knappen Mehrheit der 107 stimmberechtigten Jäger aus ihren Ämtern gejagt.

Neuer Vorsitzender ist jetzt Peter Heckel, der auch als Stadtförster in Mindelheim tätig ist. Er gilt auch als „Rädelsführer“ der Gruppe, die den Misstrauensantrag gegen den alten Vorstand gestellt hatte. Als neuer 2. Vorsitzender fungiert jetzt Thomas Miller aus Kammlach, den Posten des Kassenwartes übernahm Dagmar Kleint aus Ettringen, Schriftführer ist Dr. Christian Vogginger aus Kirchheim.

Mehr als vier Stunden lang gingen im Saal des Gasthofs „Zum Stern“ in Rammingen die Emotionen hoch, nachdem Heckel seinen Antrag auf Abwahl des alten Vorstands gestellt hatte. Von den rund 230 Mitgliedern der Kreisgruppe Mindelheim im Bayerischen Jagdverband waren 107 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, wie Sitzungsteilnehmer der Mindelheimer Zeitung berichteten. Bei der Kampfabstimmung waren dann demnach 63 Jäger für die Abwahl des bisherigen Vorstandes.

Über die Gründe für seinen Misstrauensantrag wollte sich der neue Vorsitzende Peter Heckel auf Anfrage der MZ zunächst nicht äußern. Auf Nachfrage ließ er dann wissen, dass aus seiner Sicht „in der Vergangenheit schon einiges passiert“ sei, was die Abwahl rechtfertige. Was er Kirner und seiner Vorstandschaft konkret ankreidet, wollte er aber nicht sagen, nur so viel: Der Führungsstil seines Vorgängers hätte ebenso eine Rolle gespielt wie einige seiner Entscheidungen, die unter den Jägern heftig umstritten gewesen seien.

Dies alles habe dann zu einer „wachsenden Unzufriedenheit“ in der Kreisgruppe geführt, die dann am Ende eine richtungsweisende Entscheidung der Mitglieder nötig gemacht habe, so Heckel.

Dass es bei der Versammlung heftig zur Sache gegangen sei bestätigte Heckel, betonte aber auch, dass es wohl noch emotionaler hätte werden können, wenn nicht ein Präsidiums-Mitglied des Bayerischen Jagdverbandes extra angereist und die turbulente Versammlung etwas beruhigt und geführt habe.

Heckel wünscht sich jetzt, dass er die Kreisgruppe in „ruhigere Fahrwasser“ führen kann und „ein Schlussstrich“ gezogen werden könne. Er hofft, dass sich eine Spaltung der Kreisgruppe noch vermeiden lasse: „Wir wollen das nicht“, so Heckel, der aber gleichzeitig auch zugibt, dass er und seine Mitstreiter die Kreisgruppe im Falle einer Niederlage in der Kampfabstimmung wohl verlassen hätten.

Darüber denken jetzt auch Pius Kirner und seine Unterstützer nach. Er und seine Vorstandskollegen seien noch im Oktober mit überwältigender Mehrheit an die Spitze der Kreisgruppe gewählt worden, doch es habe sich immer mehr abgezeichnet, dass hinter den Kulissen „alles hintertrieben“ worden sei. Die jetzt vollzogene Abwahl des Vorstandes sei laut Kirner „mit unschönen Mitteln“ durchgesetzt worden. Schon seit Längerem habe es laut Kirner „Animositäten“ zwischen seinem Vorstandsteam und der Gruppe um Peter Heckel gegeben. Dass dem alten Vorstand vorgeworfen wurde, es habe bei der Einziehung der Mitgliederbeiträge Unregelmäßigkeiten gegeben, gehöre dazu. Tatsächlich seien „hier Fehler gemacht worden“, räumt Kirner ein, doch der Kreisgruppe sei „dadurch keinerlei Schaden entstanden“, betont der abgewählte Vorsitzende.

Kirner wollte gestern nicht ausschließen, dass der Kreisgruppe schon bald eine Spaltung droht: Wie viele der Jäger aus der Mindelheimer Kreisgruppe sich am Ende wirklich abwenden und in einer andere Kreisgruppe – etwa nach Memmingen – organisieren, stehe derzeit aber noch nicht fest.