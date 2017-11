2017-11-10 00:37:28.0

Geschenke Jetzt schon an andere denken

Fünf Sammelstellen in der Region für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Man sieht es in den Geschäften und Märkten: Weihnachten steht bald schon wieder vor der Tür. Wer an diesem Fest der Nächstenliebe auch Kinder in Not beschenken will, der kann für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ein Päckchen packen.

In die Kartons, die für Jungen oder Mädchen verschiedener Altersstufen gepackt werden, dürfen Spielsachen, Schulsachen oder Süßigkeiten. Sie werden dann bis spätestens Mittwoch, 15. November, an eine der unten aufgeführten Sammelstellen gebracht. Eine Packliste gibt es unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

Dort sind auch die Artikel aufgelistet, die aufgrund von Zollbestimmung nicht in die Kartons dürfen. Um die Aktion zu finanzieren, werden die Schenkenden außerdem um eine Spende von je 8 Euro pro Päckchen gebeten. Weitere Fragen beantworten gerne auch die zuständigen Ansprechpartner der fünf Sammelstellen in der Region.

Michael Haid, Maximilianstraße 29-31, Telefonnummer 08261/4246

Manuela Schlögel, Kirchstraße 17a, Telefonnummer 08261/6760 oder Marlene Birkle, Weststraße 11, Telefonnummer 08261/6199

Wörishofen Doris Trommer, St.-Anna-Straße 8, Telefonnummer 08247/90177

Ernesta Beck, Schmiedstraße 6, Telefonnummer 08265/465, oder Roswitha Bisle, Schlossweiherstraße 7, Telefonnummer 08265/653

Michael Hartmann, Christoph-Scheiner-Straße 9, Telefonnummer 08262/1421 (fman)