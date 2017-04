2017-04-18 12:00:00.0

Versammlung in Pfaffenhausen Johann Weigele zieht sich zurück

Die Handels- und Gewerbevereinigung gibt ein Highlight für „Pfaffenhausen leuchtet“ bekannt und verabschiedet den Initiator. Von Sabine Adelwarth

Die Handels- und Gewerbevereinigung (HGV) in Pfaffenhausen wird künftig ohne Johann Weigele auskommen müssen. Der zweite Bürgermeister hat seit 2009 das Amt des Schriftführers bekleidet und möchte sich nun etwas zurückziehen, wie er auf der diesjährigen Generalversammlung im Gasthaus Stern bekannt gab. Seit vielen Jahren war Johann Weigele, der damals als Bankvorstand der Raiffeisenbank Pfaffenhausen Mitglied der HGV wurde, ein wichtiger Motor im Vorstand, Seine Motivation war immer: Den Markt Pfaffenhausen voranbringen. Besonders „Pfaffenhausen leuchtet“ ist aus seiner Idee heraus entstanden. Als langer Einkaufsabend startete die Veranstaltung 2001, 2004 hieß es dann Weihnachtszauber in Pfaffenhausen, bis 2005 „Pfaffenhausen leuchtet“ daraus wurde. Weigele habe schnell das Potenzial einer solchen Veranstaltung erkannt und „nur seiner Hartnäckigkeit ist der Erfolg zu verdanken“, sagte Vorsitzender Andreas Großmann bei der Verabschiedung. „Wir danken dir für diesen Besuchsmagnet“.

Auch 2007 war Weigele beim Organisationsteam der Gewerbeschau dabei und unter seiner Leitung wurde 2005 der beliebte VG-Gutschein eingeführt: Davon werden jährlich mehrere Zehntausend Euro an Gutscheinen ausgegeben und eingelöst. Weigele lobte den großen Zusammenhalt des Vereins und insbesondere des Vorstands. „Ein toller Haufen, bei dem ich immer mit Freude auf die Sitzungen gegangen bin.“

ANZEIGE

Neue Marktmeister eingelernt

Vorsitzender Andreas Großmann berichtete über zahlreiche Aktionen. Franz Tiefenbacher, Richard Müller und Alexander Bestler wurden als neue Marktmeister eingelernt. Kassierer Benjamin Adelwarth berichtete über eine positive Kassenlage. So konnte das Vereinsvermögen trotz Investitionen in der Öffentlichkeitsarbeit für die Jahrmärkte und die Finanzierung der VG-Gutscheine weiter ausgebaut werden. „Wir brauchen bisher keine finanzielle Unterstützung vom Markt und das soll vorerst auch so bleiben“, meinte er optimistisch.

Durch die hohe Bereitschaft der Mitglieder zur Beteiligung an den einzelnen Aktionen, die gut kalkuliert sind, trägt sich der Verein selbst. Auch die Mitgliederzahl ist mit 64 beständig – somit ist fast jeder Gewerbetreibende des Marktes Mitglied im HGV. Bürgermeister Franz Renftle bedankte sich für die große Leistung beim Verein, die den Ort ins rechte Licht rücken.

Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Andreas Großmann, Zweite Vorsitzende Simone Hampp und Kassierer Benjamin Adelwarth einstimmig bestätigt und für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Neue Schriftführerin ist Monika Fischer. Als Beisitzer fungieren Johannes Weber, Hans Roth, Thomas Wagner, Alexander Ledermann, Karin Rizzo und Rosina Wegele.

Am Ende der Versammlung teilte Benjamin Adelwarth mit, dass die bekannte Schauspielerin Michaela May am Freitag, 1. Dezember, zu „Pfaffenhausen leuchtet“ kommen wird. Unter musikalischer Begleitung der Gruppe „TouchSoul“ wird sie in der Pfarrkirche Weihnachtsgeschichten vorlesen.