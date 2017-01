2017-01-30 15:13:00.0

Fasching im Unterallgäu Jubel und Trubel im Jubiläumsjahr

Die Kirchheimer Schlossfunken stellen einen prächtigen Umzug auf die Beine. Von Ulla Gutmann

Farbenfroh und gut gelaunt: In Kirchheim strahlte zum Jubiläumsumzug „30 Jahre Schlossfunken“ nicht nur die Sonne am blauen Himmel.

Zum 30. Geburtstag ließen es die Kirchheimer Schlossfunken so richtig krachen. Vier Tage lang wurde gefeiert, am Sonntag gab es als Höhepunkt den großen Festzug durch den Ort. Vom V-Markt ging es bis zum Marktplatz, weiter bis zum Festplatz mit dem großen Zelt, wo danach bei der fröhlichen Faschingsparty noch lange gefeiert wurde. Am Straßenrand bewundern jede Menge Zuschauer spektakuläre, witzige und einfallsreiche Wagen und Gruppen.

Um die Kostüme zu entwerfen, Wagen zu gestalten und Märsche ein zu proben mussten die närrischen Gruppen meist monatelange Arbeit der Vorbereitung investieren. Dass sich dieser Aufwand auch in diesem Jahr gelohnt hatte, davon konnten sich die oft selbst kreativ maskierten Besucher überzeugen.

Gruppen aus immerhin fast 50 Gemeinden hatten sich angemeldet, um mit den Kirchheimern zu feiern. Die Dorfener Faschingdeife hatten die wohl weiteste Anreise. Sie kamen aus Dorfen in Oberbayern, über 160 Kilometer Anfahrt.

Die Faschingsfreunde Münsterhausen begeisterten in Kirchheim mit ihrem aufwendig gestalteten Wagen, einem Piratenschiff nebst freibeuterischer Besatzung. Dazu: Hübsche Gardemädchen wohin man blickte. Aus Ronsberg, Burtenbach, und Balzhausen waren Garden und Gruppen nach Kirchheim gekommen, aber auch zahlreiche Unterallgäuer aus Haselbach, Kammlach, Hasberg, Eppishausen, Pfaffenhausen, Breitenbrunn, um nur einige zu nennen. Alleine aus Kirchheim selbst waren außer der Mini-, Teenie- und großen Garde, dem Prinzenwagen und dem Elferrat, die Schlossfunkenmutticias, der Kindergarten, der Musikverein, der Theaterverein, das Jugendzentrum und die Turnerfrauen mit Gruppen vertreten. Ein buntes Spektakel mit Musik, Narretei und viel Spaß bei herrlichem, sonnigen Wetter.

Viele weitere Fotos vom Umzug in Kirchheim:

