2017-04-14 19:56:00.0

Fußball im Unterallgäu Jubelt sich Dirlewang an die Spitze?

In der Kreisklasse kann der FSV die Tabellenführung einnehmen – wenn er doppelt siegt. Von Marius Scheitle

Für viele Mannschaften ist Ostern das „Wochenende der Wahrheit“. Denn viele Teams müssen sowohl am heutigen Samstag als auch am Ostermontag ran – und stellen damit die Weichen für den Saisonendspurt. Während sich manche mit zwei Siegen Luft im Abstiegskampf verschaffen können, können andere mit sechs Punkten einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Auf der anderen Seite könnte es bei zwei Niederlagen für die einen oder anderen sehr eng werden.

Kreisliga Hier sind alle Augen auf den SV Schöneberg gerichtet, der gegen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf spielt. „Auch wenn wir einige Verletzte haben, wollen wir auf jeden Fall an beiden Tagen auf Sieg spielen und gewinnen“, erklärt Trainer Alexander Ernst. Er traue der Mannschaft die maximale Ausbeute von sechs Punkten zu. Als momentan Vorletzter empfängt die Ernst-Elf am Samstag den SV Mauerstetten, der vier Punkte mehr auf dem Konto hat und auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Am Montag ist Schöneberg beim Tabellenletzten SV Pforzen zu Gast, bei dem genauso viele Punkte wie beim SVS zu Buche stehen. Ernst erwartet zwei sehr enge Spiele und wenig Tore: „Jeder Fehler wird bestraft werden!“ Bei zwei Niederlagen wäre der Abstieg für Schöneberg wohl nicht mehr zu verhindern – mit zwei Siegen wäre der SVS jedoch wieder voll im Geschäft und könnte die Abstiegsränge sogar verlassen. Die Kreisligisten Mindelheim und Kammlach müssen dagegen nur am Samstag auswärts beim TSV Legau beziehungsweise beim TV Woringen antreten.

Kreisklasse Der FSV Dirlewang könnte einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Mit zwei Siegen zuhause gegen die Kirchheimer und beim FC Buchloe würde die Mannschaft von Werner Habigt den FSV Amberg von der Tabellenspitze verdrängen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Unser Fokus liegt erst einmal auf dem Spiel gegen Kirchheim, wo wir mit einem Sieg den Abstand auf den dritten Platz vergrößern wollen“, sagt Habigt. Den vor der Saison noch als Abstiegskandidaten gehandelten Dirlewangern wäre wohl bei zwei Siegen der zweite Tabellenplatz, der für die Relegation berechtigt, kaum mehr zu nehmen. Verfolger Oberegg braucht dagegen unbedingt zwei Auswärtssiege in Buchloe und bei Mindelheim 2, um noch eine Chance im Aufstiegsrennen zu haben. Im Abstiegskampf könnte Oberrieden am Ostermontag mit einem Heimsieg gegen Mittelneufnach den Klassenerhalt perfekt machen.

A-Klasse Tabellenführer Bedernau will nach zwei Niederlagen in Folge den Negativtrend stoppen. Gegen Schlusslicht Eggenthal 2 sollte allerdings nichts anbrennen. Die Mannschaft von Trainer Christian Landsperger muss zudem auf einen Ausrutscher von Verfolger Jengen hoffen, der bei zwei Siegen gegen Markt Wald und Türkiyemspor Mindelheim an Bedernau vorbeiziehen könnte. Mannschaften wie Markt Wald, Ettringen oder Türkiyemspor Mindelheim spielen am Samstag und Montag um eine Platzierung im oberen Tabellendrittel.

B-Klassen Besonders spannend geht es in der B-Klasse Allgäu 11 zu, wo Rieden, Obereggs Reserve und Schlingen um den Aufstieg kämpfen. Dabei kommt es am Samstag zum direkten Duell zwischen dem Zweiten aus Rieden und dem Dritten aus Oberegg. Schlingens Trainer Cetin Celalettin wird auf einen Sieg der Heimmannschaft hoffen, um mit einem Sieg gegen Eppishausens Reserve den Rückstand auf die Aufstiegsplätze auf drei Punkte zu verkürzen. Auch am Montag müssen alle drei Mannschaften ran: Obereggs Reserve empfängt Bad Wörishofen 2, Rieden muss bei der Reserve von Mattsies bestehen und Schlingen empfängt mit dem Fünften Langerringen 3 den vermeintlich stärksten Gegner. Zwei Siege am Wochenende sind für Schlingen Pflicht – sonst rückt das Ziel Aufstieg in weite Ferne.