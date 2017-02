2017-02-06 00:35:28.0

950 Jahre Jubiläumsfest im Ostpark – oder nicht?

Mehrere Ratsmitglieder stellen die Planung für das große Fest zum Stadtgeburtstag in Frage und wollen lieber in der Innenstadt feiern. Dafür gibt es einen vierten Verkaufssonntag Von Helmut Bader

Den Weg zu einem vierten verkaufsoffenen Sonntag hat der Stadtrat für dieses Jahr einstimmig frei gemacht. Dies soll zunächst allerdings die Ausnahme bleiben und wurde nur im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr genehmigt. Bad Wörishofen feiert heuer den 950. Geburtstag. Dass es bei drei verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr bleiben soll, hatte der Stadtrat einst den Kirchen zugesichert, die sich um den Schutz des Sonntags sorgen.

Dennoch standen bei der Sitzung noch einige Fragezeichen im Raum. Angedacht ist dieser vierte verkaufsoffene Sonntag für heuer am 2. Juli während des Festwochenendes.

SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel gab allerdings zu bedenken, ob dies überhaupt Sinn mache, wenn wesentliche Veranstaltungen, wie geplant, im Ostpark stattfinden sollen.

Marion Böhmer-Kistler (CSU) stellte gar infrage, ob das Fest überhaupt dort richtig platziert ist. Ihr wäre es lieber, das Ganze würde in das Stadtzentrum verlegt werden. Auch Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) regte an, die Planung noch einmal zu überdenken. Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne) hätte dazu gerne gewusst, was die Einzelhändler eigentlich wollten.

Dies veranlasste Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried (FW) zu einem allgemeinen Statement zum Thema Einzelhandel und vor allem zu den Öffnungszeiten. Er gab zu bedenken, dass die meisten Gäste inzwischen nur noch von Freitag bis Sonntag in die Kneippstadt kämen und man diesen entgegenkommen sollte.

Er habe recherchiert, dass es 170 Einzelhandelsgeschäfte in der Kneippstadt gibt, dass von den Betreibern davon aber zwei Drittel nicht in der Stadt wohnten. Im Verband der „Aktiven Einzelhändler“ seien nur 27 Mitglieder organisiert. Heterogene Öffnungszeiten seien da ebenfalls nicht hilfreich. Er appellierte deshalb an den Einzelhandel, die grundsätzliche Situation einmal neu zu überdenken.

Ob nun der vierte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr am 2. Juli stattfindet oder ob sich am Standort für das Jubiläumsfest etwas ändert, darüber dürfte noch einmal nachverhandelt werden. Der Weg dazu ist auf alle Fälle frei gegeben.