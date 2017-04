2017-04-04 20:00:00.0

Jazz Junge Talente sorgen für ein volles Haus

Big-Band-Sound beim Frühschoppen

Der Jazz-Frühschoppen mit der Jazzkur-Bigband gehört schon zur guten Jazz-isch-Tradition. In der Dampfsäg spielten die Schüler der städtischen Sing- und Musikschule Bad Wörishofen unter Leitung von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer in diesem Jahr vor fast vollem Haus, sodass Organisator Peter Schmid mit größtem Vergnügen gleich am Abend die Einladung für Jazz isch 2018 aussprach. Die BigBand spielte neben Klassikern von Quincy Jones ein ganzes Set an Filmmusiktiteln – großartig der Song „Leave your hat on“ aus dem Film „Neuneinhalb Wochen“ mit Herrmannsdörfer als Joe Cocker; nostalgisch-heiter der Titelsong aus der Serie „Raumpatrouille Orion“, die deutsche Science-Fiction-Kult-Serie aus den 60ern. Auch die Titelmusiken zum James-Bond-Film Skyfall und der Serie „Hawaii 5.0“ waren mitreißend. Begeisternd auch das Solo von Winfried Hofer am Tenor-Saxofon.

Doch auch eine Premiere gab es am Sonntagvormittag: Das 2016 ins Leben gerufene Projekt „Jazz for Kids/ALLJJBABA“ – Allgäu-Jugend-Jazz-Band-Bad-Wörishofen – hatte seinen ersten Auftritt unter der Leitung von Harald Rüschenbaum. Der Wörishofer Festival-Arbeitskreis „Jazz goes to Kur“ hat ihn dafür gewinnen können, zweimal jährlich mit interessierten Musikern aus der Region einen dreitägigen Jazz-Workshop zu veranstalten. Förderer Hans Kania hat ein Budget von jährlich 2000 Euro für fünf Jahre zur Verfügung gestellt.

Fünfzehn Musiker im Alter zwischen 16 und 24 Jahren haben sich zusammengefunden und kommen nun in den Genuss des Unterrichts bei dem renommierten Jazz-Schlagzeuger Rüschenbaum, der außerdem der künstlerische Leiter des Landes-Jugend-Jazzorchesters Bayern ist. Vier Stücke spielte die junge Band. Enthusiastisch die Nachwuchsmusiker und motiviert von einem vor Energie und Leidenschaft sprühenden Rüschenbaum – ein Projekt, das Musikfreunden in der Region gewiss noch viel Freude bereiten wird.