2017-07-25 13:40:00.0

Braukurs K(l)eine Hexerei aus dem Kupferkessel

Brauen im eigenen Garten: Im Bel Cultur gibt es wieder Bier „Made in Türkheim“ Von Wilhelm Ulfried

Einen Kurs im Bierbrauen gab es im Garten des Lokales Bel Cultur in Türkheim. Braumeister Marcus Worsch (rechts) gab sein Wissen an die begeisterten Kursteilnehmer weiter.

Bier und Brauen hatten im Wertachmarkt eine lange Tradition. Aber nach Schließung der Rosenbrauerei gibt es kein Bier „Made in Türkheim“ mehr. Dabei ist Bierbrauen keine Hexerei, zumindest versichern dies Marcus Worsch und Dirk Güller von der Babenhauser Bierakademie, die jetzt einen Braukurs im Lokal Bel Cultur anboten.

Eigentlich braucht man dazu nur zwei Kupferkessel und die bekannten Zutaten, und schon kann man sein eigenes Bier brauen. Übrigens: Der Trend weg von dem Einheitsbier der Großbrauereien ist ungebrochen, auch in Deutschland setzen immer mehr Bierliebhaber auf Unikate, selbst gebraut oder von kleinen Brauereien.

ANZEIGE

Rainer Danner betreibt mit seiner Frau Christelle Vandewalle, seit einem halben Jahr das Bierlokal Bel cultur in Türkheim. Christelle kommt aus Belgien und dort hat individuelles Bier einen hohen Stellenwert. Immerhin gibt es in dem kleinen Land rund 1600 Sorten mit den verrücktesten Geschmacksrichtungen. Alleine im Bel Cultur sind 60 verschiedene Sorten vorrätig.

So kam Rainer Danner auf die Idee, den Türkheimern das Bierbrauen wieder zurückzubringen. Fündig wurde sie bei der Babenhauser Bierakademie. Die Braumeister Marcus Worsch und Dirk Güller haben sich in den Kopf gesetzt, das Bierbrauen in die Häuser zurückzuholen. Dazu Marcus Worsch: „Für mich ist Bier nicht gleich Bier und es zählt zu den Genussmitteln. Deshalb sollte man ihm auch mit dem nötigen Respekt gegenübertreten: Bier in Maßen, und nicht in Massen. Heute bietet sich dem verantwortungsbewussten Genießer eine gigantische Palette an handwerklich gut gemachten und geschmacklich ausgezeichneten Edelbieren.“

Und Bierbrauen kann man überall. Die Bierakademie rückt mit einem raffinierten Gefährt, der Braubiene, an, die alles enthält. Kernstück sind zwei Kupferkessel. Und der Teilnehmer an dem Kurs kann alle Stufen des Brauens miterleben, also das Schroten, Einmaischen und Abläutern, um nur ein paar zu nennen. 17 Wissbegierige trafen sich im Garten des Lokales Bel Cultur um die hohe Kunst des Brauens zu erlernen.

Das gebraute Bier kann übrigens erst in ein paar Monaten serviert werden, denn wie der Experte weiß, gutes Bier muss gut gelagert werden.

Während man in Bayern natürlich sehr am Reinheitsgebot hängt, sieht man das zum Beispiel in Belgien etwas anders, so Rainer Danner. Da gibt es Biere mit Honig, Kräutern, Früchten wie Himbeere und Zitrone, Grundstoffe sind aber die bekannten Zutaten wie Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Nur eines noch: die belgischen Biere sind alles etwas stärker, wer mit dem Auto kommt, sollte einen Fahrer mitbringen.

Aus dieser Braubewegung hat sich ein Lebensstil entwickelt, weswegen es im Bel Cultur auch hochwertige Pralinen und Schokolade gibt. Um das zu verstehen, hier eine Anleitung eines echten Gourmets: „Ein Stück Schokolade aus mittelamerikanischen Kakaosorten, mit Fruchtgeschmack, schmilzt am Gaumen. Der Genießer schließt die Augen und spürt die südliche Sonne. Die Schokolade in den Mund nehmen, ganz grob (oder am besten gar nicht) zerkauen, dann schmelzen lassen, nicht schlucken. Der Schmelz umschmeichelt lustvoll die Rezeptoren auf der Zunge.

Der Genießer taucht ein in die Harmonie. Das passende Bier auf die geschmolzene Schokolade fließen lassen. Bier und Schokolade müssen sich im Mund verbinden. Dann schlucken. Lassen Sie es sich gut gehen, spülen Sie mit dem Bier nach und reden Sie mit den Partnern über die Genusserfahrung“. Was will der Mensch mehr…