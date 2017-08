2017-08-18 00:34:28.0

Jubiläum Kammlach ehrt seinen „großen Sohn“

Musikalische Feierstunde für Dirigent Georg Hörtnagel Von Josef Hölzle

Das Patroziniumsfest „Mariä Himmelfahrt“ von Oberkammlach hat die Gemeinde ausgewählt, um ihren „großen Sohn“ Georg Hörtnagel, den weltberühmten Musikprofessor, Dirigenten, Kontrabassisten und Musikmanager anlässlich seines 90. Geburtstages Ende März (die MZ berichtete) in einer „persönlichen Nachlese“ zu würdigen.

Nach dem Festgottesdienst und einer Prozession rund um die Pfarrkirche, an denen auch der Jubilar aus München teilnahm, gab die Gemeinde in der „alten Schule“ von Oberkammlach einen kleinen Empfang. Die Musikkapelle spielte auf und zahlreiche Vereinsvertreter und gute Bekannte von Hörtnagel sammelten sich um ihren „Georg“, wie er in seinem Heimatort noch von vielen gerufen wird. Bürgermeister Josef Steidele ging in seiner Laudatio auf das Lebenswerk Hörtnagels ein und zitierte einige überregionale Schlagzeilen und Bezeichnungen, die es anlässlich dessen 90. Geburtstages zu lesen gegeben habe: „Musik in allen Lebensphasen, Ton-Abenteurer, Impressario, charmanter Bauernbub mit Durchhaltewillen, musizierender Veranstalter, musikalische Institution oder Musiker mit Weltruhm“… Steidele erinnerte an den schwierigen Lebensweg von Hörtnagel, an Rückschläge und Höhepunkte, an die Stationen des Weltmusikers und an seine ungebrochene und tiefe Heimatverbundenheit. Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes überreichte ihm der Bürgermeister eine Ehrenurkunde mit der Inschrift: „In Würdigung seines Lebenswerkes als „Musikbotschafter“ verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen zum 90. Geburtstag spricht die Gemeinde Kammlach Herrn Georg Hörtnagel, „einem großen Sohn Oberkammlachs“ Dank und Anerkennung aus. Kammlach, 15. August 2017“.

ANZEIGE

Besondere Grüße mit einem Geschenk überbrachte auch Hans Neher vom Pfarrgemeinderat. Veteranen-Vorstand Georg Förg heftete dem Jubilar ein Ehrenabzeichen an die Brust.

Dirigent Stefan Wörz und Musikvorstand Joachim Suiter überreichten zur Stärkung ein Ess-Paket mit regionalen Produkten. Außerdem widmete die Musikkapelle dem großen Musiker den Marsch „Mein Heimatland“. Natürlich „durfte“ der weltbekannte Dirigent auch noch dirigieren und den Oberkammlacher Musikanten beim Deutschmeister-Regimentsmarsch mit viel Charme die hohe Schule des Dirigierens vorführen.

Doch Georg Hörtnagel hatte auch selbst etwas zu sagen und zu erzählen. Sichtlich beeindruckt bedankte er sich für die Würdigung und für die Ehrungen. Er erinnerte launig an sein Aufwachsen und an die viele Arbeit als Bauernbub in „Kammla“. Stolz merkte er zudem an, dass er den „Kammler Dialekt“ auch nach Jahrzehnten der Abwesenheit noch vollkommen beherrsche, diesen aber bei Besuchen im Heimatdorf leider kaum mehr so zu hören bekomme. Beeindruckend beim Festakt war auch seine natürliche Bescheidenheit, wenn er über seine Erfahrungen als großer Musiker und von den weltweiten Stationen seines Wirkens erzählte. Dankbar für viele Zeichen seiner Verbundenheit mit dem Dorf stieß dann die Kammlacher Festgesellschaft auf eine weiterhin gute Gesundheit des Jubilars an.