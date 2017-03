2017-03-29 09:03:00.0

Wettstreit Kannibalenmarmelade für Jane Fonda

Rasante Lyrik und galoppierender Wahnsinn beim Poetry-Slam im Mindelheimer Forum Von Tina Schlegel

Zum zweiten Mal sind die Slammer in Mindelheim zu Gast. Nachdem Ko Bylanzki, SlamMaster und Literaturveranstalter aus München, bereits im vergangenen Jahr während des Allgäuer Literaturfestivals nach Mindelheim eingeladen und den Silvestersaal nahezu gesprengt hatte, durften sie dieses Mal ins Stadttheater umziehen – und wieder war es voll. Kein Wunder, Poetry Slams erfreuen sich größter Beliebtheit, weil sie Literatur und Lesung neu definiert haben.

Für einen Poetry Slam, also Dichterwettstreit, sind jeweils eigene Texte mit einer Länge von sechs Minuten erlaubt und keine Hilfsmittel. Jeder Autor trägt seine Texte selbst vor. Längst hat sich dieser Vortrag zu einer eigenen Kunstform entwickelt, voller Energie, Witz und Rhythmus, nicht selten an einen Rap erinnernd.

ANZEIGE

Bylanzki moderierte das Programm, das aus zwei Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern bestand, der beste kam ins Finale und das Publikum kürte den Sieger. Doch das war einfacher gesagt als getan, denn in der zweiten Gruppe war ein Sieger schlichtweg nicht zu ermitteln, so dass es ein Dreierfinale gab. Die Zuschauer freute es, kamen sie so doch in den Genuss von drei Finaltexten. Die Teilnehmer kamen übrigens aus Bochum und Frankfurt, aus Österreich und vom Bodensee. Aber es war auch ein Teilnehmer aus Mindelheim dabei: Philip Gemeinhardt war dem Aufruf der Veranstalter gefolgt und gab sein Debüt mit einem Gedicht über den Adamsapfel. Ins Finale schaffte es Philipp Potthast mit seinem Text über das Dilemma mit der eigenen Schönheit, wenn man sogar Fotos mit Fotoshop hässlicher machen muss, damit sie endlich normal aussehen. Unvergesslich seine „Kannibalenmarmelade“. Was das ist? „Ein gemachter Mann.“ Der zweite Finalist war Jason Bartsch aus Herne, der Stadt ohne Lebensfreude: „Sie lachen, mir tut es weh!“ Er begeisterte das Publikum mit einem Text über ein imaginäres Pferderennen, so rasant, dass seine Worte wie die Pferde über die Rennbahn rasten, sechs Minuten ohne Atmen so schien es, brillant.

Ins Finale schaffte es auch Brigitte Schnell aus der Nähe von Lindau mit einer perfekten und hinreißend charmanten „Hommage an den Narren“. Dennoch muss es am Ende einen Sieger geben und der hieß am Freitagabend Jason Bartsch. Während Potthast seine „Ballade vom traurigen Mutterficker“ vortrug, tauchte Schnell ein in die herrliche (eigene) Zeit mit Jane Fonda und in Gedanken auch in den alten pinken Aerobicanzug: „Ja, der passt noch. Man muss nur wollen.“

Bartsch strotzte erneut vor Energie und warf im Finale einen Text hinaus über Freaks und das Anderssein, komisch, zynisch und mit ernstem Appell: „ Was verrückt ist, was normal, das ist und bleibt eine Frage der Perspektive.“ Ein famoser Abend, der nach Wiederholung schreit.