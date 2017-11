2017-11-03 00:35:48.0

Gesundheit Kartenspielen als Trumpf für geistige Fitness

Immer montags ab 14.30 Uhr treffen sich im Rathaus-Untergeschoss Gleichgesinnte, die beim Rommé oder Canasta ihrer Spielleidenschaft freien Lauf lassen Von Thessy Glonner

Eine der beliebtesten und sinnvollsten Möglichkeiten, bis ins hohe Alter der Einsamkeit zu entfliehen, ist sicherlich das gemeinsame Kartenspiel. Dass man auf solche Weise den Geist fit erhält und sich somit psychisch jünger fühlt, ist eine zusätzlich angenehme Begleiterscheinung. Zu dieser Erkenntnis ist auch die Wörishoferin Ursula Mecoch gelangt.

Als sie sich vor zwei Jahren mit dem plötzlichen Tod ihres Mannes – mit dem sie seit 2003 regelmäßig zum Rommé- und Canastaspielen ging – abfinden musste, haderte sie dennoch nicht zu lang mit dem Schicksal. Die Witwe trifft sich weiterhin mit Kartenspielerinnen und Spielern zu Kombinations- und Legespielen an den dafür vorgesehenen Tischen im Rathaus-Untergeschoss.

Jeden Montag – von Oktober bis April – trifft sie dort auf Personen, die derselben Leidenschaft frönen wie sie. Wer dann mit wem spielt, das wird vorher ausgelost. Obwohl Ursula Mecoch sich integriert fühlt, hat sie kürzlich ein Suchinserat nach weiteren Mitspielern aufgegeben.

„Bedingt durch Urlaube und Krankheit, fehlt es bei manchen Terminen an Teilnehmern“, sagt die passionierte Spielerin, und dass sich niemand scheuen müsse, sich zu melden. Selbst Anfänger sind herzlich willkommen, denn, so Mecoch: „Kartenspielen kann jeder erlernen, unabhängig vom Alter“. Nicht nur die Magie der Karten zählt, auch der Reiz, andere Menschen kennenzulernen, ist beim Rommé, das von zwei bis sechs Personen gespielt werden kann, gegeben. Gerade in der kälteren Jahreszeit, wenn es draußen ungemütlich wird, sind die Treffen der Rommé- und Canastaspieler besonders beliebt. Selbst das Feiern komme nicht zu kurz, verrät Ursula Mecoch, „und an Geburtstagen oder im Fasching steuert jeder etwas dazu bei.“

Auch Rosemarie Hellwig, die seit vielen Jahren in der Kurstadt lebt, faszinieren die Karten immer wieder. Als äußerst versierte Spielerin bevorzugt sie „Samba“-Canasta, die anspruchsvollere Variante. Schmunzelnd erzählt sie: „Lustig wird es, wenn Ehepaar gegen Ehepaar spielt, nachdem die ursprünglichen Partner vorher getauscht wurden. Da können die Angetrauten plötzlich zu echt harten Gegnern werden.“

Früher in München spielte Hellwig auch Bridge, an Turnieren möchte sie sich jedoch nicht beteiligen. Als „Springerin“ gesellt sie sich gern zu privaten Runden und zur Gruppe im Rathaus. Dort trifft man auch regelmäßig die absolut erfahrene Romméspielerin Wally Beuth aus Bad Wörishofen an.

Die Überlieferung der Spielkarten geht übrigens in Europa bereits ins 14. Jahrhundert zurück, wobei die Entwicklung von Canasta und Rommé erst im frühen 20. Jahrhundert erfolgte. Aufwändig und mit ganz besonderer Hingabe widmete sich Anfang der 1890er Jahre der berühmte französische Maler Paul Cézanne dem Freizeitthema. Vier seiner Gemälde aus einer Serie mit Kartenspielern befinden sich in öffentlichen Museen, und das fünfte ging für einen Kaufpreis von mehr als 250 Millionen US-Dollar in Privatbesitz über. Noch auf der Suche nach Mitspielern für sein „Rummy“-Spiel mit Steinen ist der Wörishofer Walter Marxer, der wegen seiner Behinderung bei sich zu Haus spielen möchte. Die Adresse von Walter Marxer ist der Redaktion bekannt.