Gesundheit Keime im Wasser: Trägt die Gemeinde eine Mitschuld?

Bürgermeister Kähler räumt ein: Defektes Ventil musste repariert werden Von Alf Geiger

Offenbar trägt auch die Marktgemeinde Türkheim selbst eine Mitverantwortung für die Verunreinigung des Trinkwassers mit coliformen Keimen. Wie Bürgermeister Christian Kähler auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung einräumte, fiel im Zuge der „Ursachenforschung“ auch ein defektes Be- und Entlüftungsventil auf, das als mögliche Ursache in Frage komme und das repariert werden musste. Kähler: „Dies könnte damit eine mögliche Ursache gewesen sein, aber es könnte vielleicht auch eine defekte Zisternenanlage gewesen sein.“

MZ-Leser Dominic Hildebandt hatte auf unserer Facebook-Seite auf entsprechende Gerüchte hingewiesen. Wir hakten da natürlich sofort nach und bekamen auch prompt die Antwort aus dem Rathaus. An der Notwendigkeit der immer noch geltenden „Abkoch-Verordnung“ hat sich indes nichts geändert. Darauf hat auch Dr. Wolfgang Glasmann, Chef des Gesundheitsamtes, noch einmal eindringlich hingewiesen. Noch immer seien im Leitungsnetz der Gemeinde in den Ortsteilen Türkheim, Irsingen und Berg Reste des Chlors nachweisbar, das in den vergangenen Wochen eingeleitet worden war, um das mit Bakterien verseuchte Trinkwasser zu desinfizieren und eine mögliche Ansteckung der Verbraucher zu verhindern.

Und erst wenn kein Chlor mehr im Trinkwasser nachweisbar ist, kann wirklich getestet werden, ob die Ursache(n) für die Verunreinigung tatsächlich gefunden und beseitigt werden konnten. In dieser Phase sei das Risiko besonders hoch – denn wenn immer noch coliforme Bakterien eindringen, geht das ganze Prozedere von vorne los: Das Trinkwasser müsste dann erneut gechlort und die Suche nach möglichen Ursachen noch einmal aufgenommen werden. Bürgermeister Christian Kähler hofft daher inständig, dass „wir jetzt alles erwischt haben“.

Dennoch sei es noch viel zu früh, um Entwarnung zu geben, betont Dr. Wolfgang Glasmann vom Gesundheitsamt. Er geht davon aus, dass die Abkoch-Verordnung noch „einige Wochen“ aufrecht erhalten werden muss. Seit am Freitag, 24. Februar, erstmals eine erhöhte Konzentration von coliformen Keimen im Trinkwasser nachgewiesen worden ist, mussten die Bürger ihr Trinkwasser zunächst abkochen und auch beim Duschen oder Baden aufpassen. Bis zum 7. März ging das zunächst so, dann gab das Staatliche Gesundheitsamt erstmals Entwarnung. Die Suche nach möglichen Ursachen war so schwierig, weil es nicht nur eine Stelle gab, an der Bakterien eindringen konnten. Nicht zugelassene Verbindungsleitungen zwischen Regenwasser-Zisternen und dem Leitungsnetz gelten als mögliche Ursache.

Solche Regenwasser-Zisternen sind als Brauchwasserspeicher beliebt und werden neben der Verwendung als Gießwasser auch zur Toilettenspülung oder zum Betrieb von Waschmaschinen verwendet. Eine direkte Verbindungsleitung zwischen Zisterne und dem Leitungsnetz wird eingesetzt, um Druckschwankungen zu vermeiden.