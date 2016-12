2016-12-30 07:00:00.0

Silvester in Mindeheim Kein Feuerwerk auf der Mindelburg

Wo in Mindelheim an Silvester die Raketen steigen dürfen.

Mit großen Schritten nähert sich der Jahreswechsel und ab heute werden Feuerwerkskörper verkauft, um das neue Jahr lautstark zu begrüßen.

In einer Pressemitteilung rät die Stadt Mindelheim zu äußerster Vorsicht beim Umgang mit den Böllern und weist darauf hin, dass das Zünden von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen verboten ist. Auch auf der Mindelburg ist das Abbrennen von Feuerwerk durch die städtische Sicherheitssatzung verboten.

Gekauft werden dürfen die Feuerwerkskörper der Kategorie 2 nur zwischen dem 29. und 31. Dezember. Nur am 31. Dezember und am 1. Januar dürfen sie auch gezündet werden. Sollte nicht alles abgebrannt werden, dürfen die Reste nicht aufbewahrt werden.

Besonders in eng bebauten Gebieten wie dem Altstadtbereich können Feuerwerkskörper Auslöser von Bränden sein, deshalb wird darum gebeten, sorgfältig die Sicherheitshinweise zu beachten. So sollten Feuerwerksraketen ungehindert in den freien Himmel steigen können und nicht in Häuser oder Hecken fliegen. Knallkörper nur auf freien Flächen zünden, wo die Explosionen keinen Schaden anrichten können. Außerdem sollten auch die Kartons und andere Rückstände ordnungsgemäß entsorgt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Am meisten profitiere die Umwelt von einem kompletten Verzicht auf Feuerwerkskörper. (mz)