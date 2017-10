2017-10-21 00:35:49.0

Keine Spur vom heulenden Wolf

Möglicherweise war es ein Hund

Treibt sich womöglich ein einsamer Wolf in der Umgebung von Türkheim herum? Ein Türkheimer hatte in der Nacht zum Donnerstag ein Geheul vernommen, hinter dem er einen Wolf vermutete. Doch weder bei der Polizei noch bei den Jägern oder der Naturschützbehörde im Landratsamt ist etwas über einen Wolf in dieser Region bekannt, wie eine Nachfrage der MZ dort ergab.

Jagdaufseherin Elisabeth Sikyea war in den vergangenen Nächten selbst auf der Jagd, um in den sternenklaren Nächten Wildschweine zu jagen. Sie hat dabei zwar kein Wolfsgeheul oder ähnliches gehört, kann sich aber vorstellen, dass möglicherweise ein streunender Hund geheult haben könnte. (alf)