2017-07-29 00:38:23.0

Gesundheit II „Keiner schiebt der Bevölkerung den Schwarzen Peter zu“

Was Bürgermeister Kähler zu Kritik aus Türkheim sagt

Immer wieder melden sich besorgte oder empörte Türkheimer Bürger bei der Mindelheimer Zeitung mit Behauptungen zum Thema Trinkwasser. Dabei steht sehr häufig auch das Vorgehen der Gemeinde in der Kritik.

Mit einigen immer wieder geäußerten Punkten konfrontierte die MZ jetzt Bürgermeister Kähler, der dazu Stellung nehmen konnte.

Angeblich seien die Pläne zur Spülung der Leitungen nach veralteten Leitungsplänen erstellt worden, da neue offenbar gar nicht existieren, meinte ein MZ-Leser: „Dass dies schief läuft, war vorprogrammiert und durften einige Irsinger Bürger erfahren, indem sie nicht wie geplant einige Stunden, sondern immer wieder über ganze Tage hinweg kein Wasser haben.“ Kähler hält dagegen: „Die Leitungen, die da sind, sind auch alle erfasst. Es müssen weitere Knotenpunkte und Schieber zur Abschnittsbildung erstellt werden und damit kommt es leider in manchen Bereichen nicht nur zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung. Auch muss Druckluft abgelassen werden und dies dauert eine gewisse Zeit.“

Auch die Info-Politik der Gemeinde wird kritisiert: „Am Dienstag Früh gab es in weiten Teilen Türkheims – und das nicht im angekündigten Zeitraum von Mitternacht bis vier Uhr Früh – kein Wasser“, schreibt ein MZ-Leser. Grund war laut Gemeinde ein Wasserrohrbruch (MZ berichtete), doch das reicht dem Türkheimer Bürger nicht: „Von der Gemeinde gibt es wie immer keinerlei Stellungnahme oder Entschuldigung der Unannehmlichkeiten (Frisöre, Gastronomie etc. ohne Wasser)“.

Bürgermeister Kähler verweist darauf, dass an diesem Tag „in der Früh zunächst alles nach Plan lief. Doch dann hatten wir später einen großen Wasserrohrbruch in der Angerstraße und dadurch wenig bis gar keinen Druck. Außerdem hat die Firma Hammann bei Schieberumstellungen Bereiche abgesperrt. Diese wurden wieder geöffnet, aber es musste zunächst gespült werden, um die Luft aus dem Rohrnetz raus zu bekommen.“ Dies sei natürlich nicht eingeplant gewesen. Für diese Unannehmlichkeiten, so der Bürgermeister, „wollen wir uns entschuldigen“.

Ein anderer Leser nimmt die Gemeinde ebenfalls in die Pflicht: „Gerüchten zufolge wurde die Ursache der Verunreinigung längst in Irsingen festgestellt: ein Überdruckauslass, der verdreckt war; dieser Dreck gelangte offenbar durch Unterdruck in die Leitungen. Statt dies endlich öffentlich zu machen, erweckt die Gemeinde in ihrem Rundschreiben und der Homepage mit der Meldepflicht und weiteren Hinweisen zu privaten Zisternen immer noch den Eindruck, nicht selbst an dieser Verunreinigung Schuld zu sein. Stattdessen will man den Schwarzen Peter den Bürgern zuschieben“, so der Türkheimer.

Das will Bürgermeister Kähler so nicht stehen lassen: „Wir berichten schon seit Monaten, dass ein defektes Be-und Entlüftungsventil gefunden und repariert wurde“, so Kähler. Dieses Ventil könnte eine der möglichen Ursachen gewesen sein. „Keiner schiebt den Schwarzen Peter der Bevölkerung zu, wir wollen nur zusätzlich ausschließen, dass Grauwasseranlagen, die nicht gemeldet bzw. überprüft sind, auch eine Ursache einer Verkeimung sein können.“