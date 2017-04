2017-04-14 10:51:00.0

Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Irsingen

Im Türkheimer Ortsteil Irsingen hat es in der Nacht auf Donnerstag in einem Keller gebrannt. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. Von Melanie Lippl

In der Nacht auf Gründonnerstag hat es im Heizungskeller einer Doppelhaushälfte in Irsingen gebrannt. Der Grund für das Feuer ist laut Polizei bislang unklar. Die Anwohner bemerkten das Feuer und die starke Rauchentwicklung und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, heißt es weiter im Polizeibericht.

Die Feuerwehren Irsingen, Türkheim, Wiedergeltingen und Bad Wörishofen konnten das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohner wurden mit leichten Rauchvergiftungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.