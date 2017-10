2017-10-15 12:52:00.0

Feuerwehreinsatz Kellerbrand in der Gartenstadt

Ein Topf mit Wurst entpuppt sich als Brandursache.

Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofens Gartenstadt: Am Samstagnachmittag rückten die Retter gegen 15.30 Uhr aus, weil in der Zugspitzstraße ein Kellerbrand gemeldet wurde. Aus einem Verkaufsraum für Fleischwaren war nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte starke Rauchentwicklung erkennbar. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Ein Atemschutztrupp ging zur Erkundung mittels Wärmebildkamera in das Gebäude. Die Ursache der starken Rauchentwicklung war schnell gefunden. Im Keller wurde vermutlich ein Topf mit Fleischwaren auf dem eingeschalteten Herd vergessen, teilte die Feuerwehr mit. In dem Topf hatte sich ein Feuer entwickelt, dass die Feuerwehr schnell löschen konnte. Den Topf schafften sie ins Freie.

Mit zwei Drucklüftern sorgten die Helfer dafür, dass Keller- und Geschäftstraum wieder rauchfrei wurden. Die in Stellung gebrachte Drehleiter wurde nicht benötigt. 20 Einsatzkräfte waren vor Ort, ebenso die Polizei Bad Wörishofen sowie ein Rettungswagen des BRK. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach etwa 75 Minuten beendet. Zur Schadenshöhe könne man keine Angaben machen, hieß es. (m.he)