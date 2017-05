2017-05-13 20:00:00.0

Neuerung „Kinder brauchen ihre Zeit“

Nach Ettringen und Mindelheim ermöglicht bald auch die Tussenhausener Grundschule den flexiblen Einstieg in das Schulleben Von Jens Reitlinger

Vom kommenden Schuljahr an stellt die Grundschule in Tussenhausen das Unterrichtsprofil für die ersten beiden Schuljahre um. Das neue Modell lässt es zu, dass die Schüler die ersten beiden Jahrgangsstufen in einem, zwei oder in drei Jahren durchlaufen. Mit der flexiblen Einstiegsklasse will die Schule die individuellen Lerngeschwindigkeiten der Kinder stärker berücksichtigen.

Während die meisten Schulkinder die Grundlagen für die dritte Klasse nach den ersten zwei Schuljahren beherrschen, gibt es auch manche, die dafür etwas mehr Zeit benötigen. Wer ein Extrajahr in Anspruch nimmt, um Lesen und Schreiben und die Grundrechenarten zu vertiefen, gilt im Rahmen der flexiblen Einstiegsklasse nicht als durchgefallen. Diese Möglichkeit bestand bislang nur im sonderpädagogischen Bereich. Außerdem ist für diejenigen, die sich ein Jahr länger Zeit lassen, die Altersgrenze beim Übertritt aufgehoben. „Das Modell kommt Kindern entgegen, die sich etwas später als die Mehrheit der Gleichaltrigen entwickeln“, sagt Schulrektorin Claudia Schmidt.

ANZEIGE

Bereits seit elf Jahren findet an der Tussenhausener Grundschule jahrgangskombinierter Unterricht statt, das heißt die Klassen eins und zwei werden gemeinsam unterrichtet. Die Bewerbung für die flexible Einstiegsklasse war daher laut Schmidt eine logische Konsequenz. „Das Konzept ist für uns Lehrer natürlich auch zunächst neu, aber wir freuen uns über die Weiterentwicklung unserer Schule“, sagt Schmidt. Gerade in der Übergangszeit sei die Umstellung mit etwas Mehraufwand für die Lehrkräfte verbunden, da einige Fortbildungen stattfinden werden und man sich regelmäßig über den Fortschritt austauschen will. „Wer bisher eine der jahrgangskombinierten Klassen unterrichtet hat, musste ohnehin etwas mehr Arbeitsaufwand in Kauf nehmen“, fügt die Schulleiterin hinzu. Das sei auf das unterschiedliche Lerntempo der fünf- bis siebenjährigen Kinder zurückzuführen.

Wer künftig ein Kind mit deutlichen Lerndefiziten kurz vor Ende der zweiten Klasse unterrichtet, wird den Eltern das zusätzliche Jahr in der Einstiegsklasse empfehlen. Da es sich um eine Option und nicht um eine obligatorische Schulmaßnahme handelt, liegt die letztendliche Entscheidung bei den Eltern des betreffenden Schulkindes. Das neue Konzept wurde den Eltern der baldigen Erstklässler kürzlich im Rahmen eines Elternabends vorgestellt und laut Schmidt mit Wohlwollen angenommen.

Auch ob ein Kind bereits nach einem Jahr von der Einstiegsklasse in die dritte Klasse wechselt, wie es im neuen Modell möglich sein wird, liegt letztendlich bei den Eltern. Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Lehrerin sind Schmidt viele Kinder mit außergewöhnlichen Begabungen aufgefallen. Für das Überspringen einer Jahrgangsstufe hat sie jedoch bisher keine Veranlassung gesehen. „Kinder und ihre Entwicklung brauchen einfach Zeit, die sollte man ihnen unbedingt gönnen“, sagt die Rektorin.