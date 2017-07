2017-05-09 15:09:13.0

Kinder hinter Gittern

Einblick Ein Polizist erklärt den Kleinen die neue Polizeiinspektion

Mindelheim Seltener Besuch bei der Polizei in Mindelheim: Statt „übler Bösewichte“ brachten die Beamten kürzlich etwa 25 Kinder der schulvorbereitenden Einrichtung Mindelheim „hinter Gitter“. Dazu erklärten sich die kleinen Gäste spontan und freiwillig bereit. Gewöhnlich werden in den beiden Arrestzellen im Keller des Gebäudes zeitweise Randalierer, Betrunkene und auch Diebe eingebuchtet. „Damit sich die Insassen nicht verletzen können, sind diese Räumlichkeiten spartanisch eingerichtet“, erfuhren die Kinder bei ihrem Rundgang.

Die Kleinen schauten den Ordnungshütern über die Schultern. Brennend interessierte es sie: Was passiert, wenn etwas passiert? Polizeioberkommissar Franz Bauchinger informierte kindgerecht über Abläufe, Aufgaben und Einsatzbereiche der Polizei. Er zeigte dem Nachwuchs auch alles, was an seinem Gürtel Platz findet: Pistole, Handschellen und Schlagstock.

Die Mädchen und Jungen überraschten mit erstaunlichen Detailkenntnissen aus der Polizeiarbeit und über die Notrufnummern, hielten aber auch mit Fragen nicht hinterm Berg. Warum habt ihr noch keine blaue Uniform? Wann setzt ihr einen Schlagstock ein? Gibt es in Mindelheim auch Polizeipferde oder eine Hundestaffel? Solche Dinge wollten sie von Oberkommissar Bauchinger wissen. Und ein Knirps fragte den Mann in der Uniform: „Was machst du, wenn dir einer die Pistole wegnimmt?“ Doch der Polizist konnte ihn beruhigen: „Geht nicht, die hängt gesichert an meinem Gürtel“, sagte er.

Bauchinger nahm an den Kindern auch „erkennungsdienstliche Maßnahmen“ vor. Will heißen: Er zeigte ihnen, wie man nach vorgeschriebenem Prozedere Fingerabdrücke nimmt: „Erst jeden Finger einzeln und dann die ganze Hand.“ Die Kleinen durften als Andenken an ihren Besuch bei der Polizei ihren Fingerabdruck auf Papier als Souvenir mit nach Hause nehmen.

Eingehend nahmen die kleinen Gäste auch ein Polizeiauto unter die Lupe. Dass sie darin auch Platz nehmen durften, machte ihnen sichtlich Spaß. Als dann das Martinshorn laut aufheulte, geriet der Polizei-Bulli mit seinen Gerätschaften und Werkzeugen zur Nebensache. Schließlich erfuhren die Kinder noch, wie ein Alkoholtest funktioniert, und durften auch mal blasen. „Lehrreich und spannend“ fanden die Kleinen und die sie betreuenden Heilpädagoginnen die Entdeckertour in und um das Polizeigebäude.

Und warum waren gerade Kinder zu seiner Besichtigung eingeladen? „Wir wollten den Kleinen die Angst vor der Uniform nehmen und ihnen demonstrieren, dass wir als Freunde und Helfer stets bürgernah handeln“, erklärte Polizeichef Gerhard Zielbauer. (iss)