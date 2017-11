2017-11-04 00:34:24.0

Kinder- und Jugendfilme immer beliebter

„Schwäbische Klappe“ in Türkheim

Der Bezirksjugendring Schwaben ist sehr zufrieden mit der diesjährigen Resonanz auf die Ausschreibung zum Kinder- und Jugendfilmfestival. Für die schwäbische „Jufinale“ wurden 41 Filme eingereicht, für den Kinderfilmwettbewerb sind 16 Beiträge entstanden. Claudia Junker-Kübert: „Es ist toll, dass sich so viele junge Menschen auf den Weg gemacht und einen Film gedreht und sich so aktiv mit der Erstellung von Medien beschäftigt haben. Der Jury steht jetzt eine sehr schwere Auswahl bevor.“ Die Filme werden beim Schwäbischen Kinder- und Jugendfilmfestival am 1./2. Dezember im Filmhaus Huber in Türkheim präsentiert. Den Gewinnern winken Geld- und Sachpreise. Wer die „Schwäbische Klappe“, also den schwäbischen Jugendfilmpreis gewinnt, nimmt am Bayerischen Kinder-und Jugendfilmfestival 2018 in Roth teil.

Auf Wunsch unterstützten die medienpädagogischen Fachkräfte der Medienfachberatung Schwaben oder der MSA - Medienstelle Augsburg des JFF e. V. bei der Erstellung eines Films. Claudia Junker-Kübert: „Das Kinder- und Jugendfilmfestival wird von uns veranstaltet, um die Kinder und Jugendlichen bei einem selbstbewussten Umgang mit Medien zu unterstützen. Wer selbst Filme erstellt hat, geht auch souveräner mit den Inhalten von anderen um.“ (mz)

ANZEIGE

www.jufinale.de/schwaben