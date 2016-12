2016-12-30 00:32:04.0

Kinderwehr stößt nicht auf Gegenliebe

Feuerwehr hat keine Nachwuchssorgen Von Markus Heinrich

Grundschüler für die Feuerwehr: Mit dieser Gesetzesinitiative will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Nachwuchsbasis der Retter stärken. In Bad Wörishofen sieht man dafür allerdings keinen Anlass. Man plane nicht, eine eigene Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen, teilte Matthias Eichler am Donnerstag auf Nachfrage mit. „Aufgrund der äußerst erfolgreichen Jugendarbeit“ und einem hoch motivierten Ausbilderteam sehe man schlicht „aktuell keinen Anlass, sich mit der Gründung einer Kinderfeuerwehr zu beschäftigen“, so Eichler.

Zudem müssten zuerst einmal die Rahmenbedingungen für eine Kinderfeuerwehr geschaffen werden. „Dies hätte zur Folge, dass umfangreiche Um- und eventuell sogar Anbauten an einem Feuerwehrhaus getätigt werden müssten“, verdeutlicht Eichler. Auf diese Problematik weist auch Wilfried Schober hin, der Fachreferent für Feuerwehrwesen im Bayerischen Gemeindetag. Womöglich müssten auf Kosten der Gemeinde kindgerechte Einrichtungen geschaffen werden.

ANZEIGE

In Bad Wörishofen hat man im Jahr 2000 eine Jugendfeuerwehr gegründet. „Hier besteht für Mädchen und Jungen ab dem zwölften Lebensjahr die Möglichkeit an die Arbeit und Aufgaben der Feuerwehr herangeführt zu werden“, erklärt Eichler. „Ziel der Jugendfeuerwehr ist es, die Mädchen und Jungen in den sechs Jahren auf den aktiven Einsatzdienst vorzubereiten.“

Ab dem 18. Lebensjahr und mit bestandener Feuerwehr-Grundausbildung können die jungen Erwachsenen dann als vollwertige Einsatzkraft eingesetzt werden. „Viele damalige Jugendliche, die im Jahr 2000 ihre Ausbildung in der Jugendfeuerwehr begonnen haben, versehen seit vielen Jahren aktiven Einsatzdienst in der Feuerwehr Bad Wörishofen“, berichtet Eichler. Einige von ihnen hätten mittlerweile sogar die Ausbildung zum Gruppen- oder Zugführer erfolgreich absolviert, darunter zwei Frauen. Jugendarbeit funktioniert also, zumindest in Bad Wörishofen.