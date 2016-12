2016-12-25 12:00:00.0

Ausstellung in Pfaffenhausen Kirche in 250 Bildern

Der Pfaffenhausener Pfarrgemeinderat zeigt, wie lebendig Glaube sein kann. Von Josef Hölzle

„Die Kirche im Dorf“ zu belassen, ist in Pfaffenhausen ein Anliegen. So versucht der Pfarrgemeinderat (PGR) St. Stephan mit ansprechenden Angeboten und Aktivitäten der zunehmenden Kirchenferne vieler Mitbürger zu begegnen und dem kirchlichen Leben im Ort einen festen Platz zu sichern – mit Erfolg. Dies zeigt eindrucksvoll eine Fotoausstellung über das kirchliche Jahr in Pfaffenhausen.

Wie schon in den Vorjahren wurde die bunte Dokumentation im nördlichen Kirchenschiff aufgebaut. Insgesamt wurden dafür 250 Fotos, Plakate, Zeitungsartikel und Dokumente zu einem anschaulichen Jahresrückblick auf mehreren Schautafeln geformt. Bei der Eröffnung dankte die PGR-Vorsitzende Astrid Staude-Hörtensteiner all denen, die Bilder zur Verfügung gestellt haben. Die Vielfalt ist beachtlich – von Sternsingern, Neujahrsempfang, Taufen, Erstkommunion und Firmung über Wallfahrten, Ausflüge, Kirchenschmuck bis hin zum Adventskonzert und den Kontakten des Gratulationsdienstes. Herausragend waren die Feier der Goldenden Profess von Schwester Bernhardine Stöckl im Blindenheim und das Goldene Priesterjubiläum von Adolf Renftle. Auch die Jugendarbeit von Diakon Albert Greiter sowie Ereignisse im Blindenheim wurden dokumentiert.

ANZEIGE

Die Fotoausstellung in der Pfarrkirche St. Stephan kann täglich bis Sonntag, 15. Januar, betrachtet werden.