2017-02-23 10:26:00.0

Entscheidung Kirchheim will alle fünf Jahre feiern

Nach einigem Hin und Her und einer abgeblasenen 950-Jahr-Feier legen die Markträte einen festen Turnus fest. Wann es losgehen soll. Von Melanie Lippl

Wird nun gefeiert oder nicht? Mit dieser Frage, die viele Kirchheimer in letzter Zeit beschäftigt hat, soll nun endgültig Schluss sein. Der Marktrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, dass ein Marktfest künftig alle fünf Jahre stattfinden soll.

Die Entscheidung war nach einem Antrag von Marktrat Ernst Striebel gefallen. Vorangegangen war dem Ganzen ein Hin und Her über die Feierlichkeiten zur ersten urkundlichen Erwähnung Kirchheims, die heuer 950 Jahre her ist. Zunächst plante man ein historisches Marktfest, doch schnell war klar: Die Resonanz der örtlichen Vereine ist zu gering, teils auch, weil diese selbst größere Festivitäten zu organisieren hatten. Nachdem aber auch für die abgespeckte Variante – eine große Festtafel am Marktplatz im Juli dieses Jahres – zu wenig Interesse bestand, hat man vor einigen Wochen die ganze Geburtstagsfeier abgeblasen (wir berichteten).

Die Enttäuschung bei einigen Markträten darüber war groß, besonders bei Ernst Striebel, der Teil des Festausschusses war und bereits ein Logo für die Feierlichkeiten entworfen hatte. Es sei diesmal nicht möglich gewesen, die tragenden Vereine unter einen Hut zu bekommen, bedauerte Striebel in der aktuellen Sitzung, in der er seinen Antrag präsentierte. Er schlug vor, die Marktfeste künftig regelmäßig zu veranstalten. Die vorangegangenen Feste fanden in unregelmäßigen Zeitabständen 1990, 1994, 2001, 2007 und zuletzt 2014 statt. „Ein großes Miteinander wird zur Tradition“, hatte Striebel seine Präsentation benannt. „Und Traditionen brauchen einen festen Rhythmus“, fand er. Sie sollten kein Lückenfüller für die Jahre sein, in denen kein anderes Fest zu feiern ist. Zudem biete ein fester Turnus allen Beteiligten Planungssicherheit.

Striebel sprach sich für einen fünfjährigen Abstand zwischen den Festen aus. Sollte ein Verein in einem Jahr mal übermäßig belastet sein, könnte er pausieren oder sich in geringerem Umfang beteiligen. „Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass immer alle gleich mitmachen“, sagte er. Zu große Pausen sollten nicht zwischen den Festen liegen, fand Striebel, sonst gingen Wissen, Ausstattung und die aktiven Gruppen verloren.

Er schlug vor, 2018 mit dem Fünf-Jahres-Rhythmus zu beginnen. Das hielten einige Markträte und der Bürgermeister jedoch für zu früh, zudem gebe es einige größere Vereine im Ort, die an den folgenden Terminen Jubiläen feiern könnten. Striebel änderte seinen Antrag deshalb auf einen Fünf-Jahres-Rhythmus ab 2019. „Das muss man einmal entscheiden und dann ist die Sache vom Tisch“, sagte er. „Dann muss man nicht hausieren gehen und kann über Inhalte diskutieren statt über Termine.“

Marktrat Georg Scherer plädierte dafür, die Vereine mit ins Boot zu holen. Man solle die Rechnung nicht ohne den Wirt machen: Ein Marktfest gebe es nur mit den Vereinen, sagte er. Zweiter Bürgermeister Werner Welser erklärte, dass er bei den traditionellen Vereinsvorständetreffen am Jahresbeginn häufig den Wunsch nach einem festen Turnus vernommen habe. Renate Sommer sprach sich dafür aus, die Vereine zu informieren und zum Gespräch einzuladen. Er werde gern die Vereine informieren, kündigte Striebel an. Veranstalter des Marktfestes sei aber der Markt Kirchheim und der Marktrat sei gewählt worden, um zu entscheiden. „Und wenn alle Vereine sagen: Das machen wir nicht – dann können wir noch mal drüber reden“, sagte Striebel. Josef Hornich schlug vor, ein erstes Stimmungsbild bei den Bürgerversammlungen einzuholen.

Georg Hampp fand einen festen Rhythmus ebenfalls gut, sprach sich jedoch für einen Turnus von sechs Jahren aus und stellte einen entsprechenden Antrag. Die Entscheidung fiel dann recht eindeutig: Elf der 14 anwesenden Markträte sprachen sich für einen Fünf-Jahres-Rhythmus aus, beginnend ab 2019.