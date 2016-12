2016-10-03 10:18:15.0

Klangwuchten im Kursaal

Festival der Nationen Deutsche Radio Philharmonie und Nikolai Tokarev zeigen höchstes Niveau – und Mut bei der Werkauswahl

Bad Wörishofen Das „Festival der Nationen“ zeichnet sich auch dadurch aus, dass in kurzer Zeit unterschiedlichste Künstlerpersönlichkeiten erlebt werden können. Gerade große Pianisten bringen in ihre künstlerische Reife auch ihre Herkunft und ihre biografische Prägung ein. Während die erste Pianistin des diesjährigen Festivals, die noch junge italienisch-stämmige Beatrice Rana, einen manchmal fast barock-transparent anmutenden Beethoven dem Bad Wörishofer Steinway-Flügel entlockte, schien es, als ob mit dem russischen Pianisten Nikolai Tokarev der „russischen Seele“ im Kursaal musikalisch Ausdruck verliehen worden sei.

Es ist ein gewisser Hang zur Schwermut, aber auch zu krassen Gegensätzen, der der russischen Mentalität nachgesagt wird. Nikolai Tokarev beherrscht sie, eine enorme Vielfalt an unterschiedlichen musikalischen und emotionalen Ausdrucksformen. Dass er zusammen mit der hervorragenden Deutschen Radio Philharmonie hoch konzentriert Tschaikowskys erstes Klavierkonzert aufführte, potenzierte den Eindruck.

Das Klavierkonzert des russischen Komponisten verlangt von Solist und Orchester eine große Vielseitigkeit und Gegensätzlichkeit im Ausdruck. Bis zum letzten Takt beherrschte und gestaltete Tokarev die vielen Charakterwechsel: in einer variantenreichen pianistischen Technik, im Anschlag, in Tempovariationen, im Zueinander der einzelnen Klavierstimmen, in der Pedalarbeit. Tokarev spielte höchst spannungsreich, oft unter Erzeugung eines schwebenden, manchmal fast verschwommenen, aber immer berührenden Klanges.

Unter Karel Mark Chichon brilliert das Orchester dann im zweiten Teil des Konzertes, als es Auszüge aus Prokofjews „Romeo und Julia“ gestaltete. Vorneweg sei den Programmmachern und Festivalverantwortlichen für deren Mut gedankt, im Bad Wörishofer Kursaal hin und wieder auch (moderat) moderne Werke aufführen zu lassen. Das Festivalpublikum quittierte die programmgestalterische Courage mit stürmischem Beifall und Bravo-Rufen. Vollkommen zu Recht. Mit Prokofjew zeigte die Deutsche Radio Philharmonie, dass sie in der obersten Liga deutscher Orchester spielt. In der oft typischen Klangsprache Prokofjews baute die Philharmonie Klangwuchten auf, die in ihrer beeindruckenden Gewalt den Kursaal füllten. Bewundernswert war dabei die atemberaubende Mischung des Orchesterklangs. Sie dürfte das Verdienst jahrelanger klanglicher Arbeit des 2017 scheidenden Chefdirigenten sein.

Mit der Wiederholung des eindringlichen Abschnitts „Tybalts Tod“ beendete die Deutsche Radio Philharmonie ein grandioses Konzert. Dazwischen hatte die 21-jährige Pianistin Elisabeth Brauß ein kurzes Gastspiel – wieder so ein das „Festival der Nationen“ auszeichnendes Charakteristikum. Sie spielte Chopins erste Ballade – ausdrucksvoll, innig und ein bisschen im Kontrast zur Gewalt mancher Abschnitte bei Tschaikowsky und Prokofjew. (lede)