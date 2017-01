2017-01-11 16:15:00.0

Auftakt Klartext in Bad Wörishofen zum Start ins neue Jahr

Beim Neujahrsempfang von Stadt und Kirchen findet Bad Wörishofens Pfarrer Andreas Hartmann deutliche Worte zum Knatsch in der Stadt. Bürgermeister überrascht mit Investitionssumme. Von Markus Heinrich

Ein deutlicher Appell von Pfarrer Andreas Hartmann zum Dauerknatsch in der Stadt, ein erster Hinweis auf ein viele Millionen Euro schweres Bauprogramm von Bürgermeister Paul Gruschka – beim Neujahrsempfang hat es am Montagabend an Hörenswertem nicht gemangelt. Vor allem Hartmanns Rede sorgte für Gesprächsstoff.

Der junge Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen sagte, ihm falle eine „Zweiteilung“ im Stadtleben auf, in „Bewahrer und Visionäre“. Wenn diese Gruppen „aufeinander prallen, dann knallt es“, stellte Hartmann fest. „Ich glaube, dass dies ein Hauptgrund für die Unzufriedenheit in unserer Stadt ist.“ Dazu komme, dass es alle, die sich engagieren, den anderen nicht mehr rechtmachen könnten, konstatierte Hartmann. Dabei seien doch beide Gruppen wichtig, Bewahrer und Visionäre. Seine Kirche nahm er dabei nicht aus. „Wir in der Kirche sind Fachmänner für Bewahrung“, stellte er fest. Dabei merke man oft nicht, dass die Menschen diesen Weg nicht mehr mitgehen. Kaum eine Woche vergehe, ohne dass er Kirchenaustritte auf den Tisch bekomme, berichtete Hartmann. Wer mit der Kirche unzufrieden sei, übe leise Kritik. Wer mit der Stadt unzufrieden sei, tue dies dagegen oft lautstark.

Die Wörishofer Bürger sollten sich heuer öfter fragen, ob sich mit sich selbst zufrieden sind, empfahl Hartmann in seinen nachdenklichen Worten. „Nur so kann man Angriffe aushalten.“ Hartmann kündigte an, dieses Thema heuer regelmäßig aufgreifen zu wollen. Es gebe viele Verletzungen. „Machen Sie den ersten Schritt zur Versöhnung und warten Sie nicht, bis es der andere tut“, sagte er den anwesenden Vertretern von Kommunalpolitik, Vereinen, Wirtschaft, Kirchen und Ehrenamt. „Und bitte hören Sie auf, schlecht über andere zu reden“, sagte Hartmann, nachdem er scherzhaft vorausgeschickt hatte, nach diesem Punkt werde man ihn vermutlich steinigen. Stattdessen gab es Applaus für die Rede, die hinterher in den Gesprächen im Gemeindesaal der Erlöserkirche von vielen mit Respekt bedacht wurde.

Bemerkenswert war auch, was Bürgermeister Gruschka zu sagen hatte. „Die Investitionen 2017 beim Bauamt betragen voraussichtlich rund 9,7 Millionen Euro“, berichtete Gruschka. „Sie lassen nach Abzug der Pflichtaufgaben, die zum Teil seit Jahren geschoben wurden, kaum finanzielle Spielräume“, machte der Bürgermeister deutlich. Auch auf die nötigen Sanierungsarbeiten an der Erlöserkirche ging er ein. „Trotz Haushaltskonsolidierung haben wir unsere Kirchen unterstützt und werden dies weiterhin tun. Mir ist bekannt, dass jetzt die Erlöserkirche Hilfe braucht“, so Gruschka.

„Wir haben keine Zeit für Mätzchen“, machte Gruschka klar. Man habe stattdessen „die Pflicht für die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben“ in der Stadt mit ihren 16552 Einwohnern zu sorgen. Dies erfordere, dass die Stadt Bad Wörishofen „auch als kommunaler Arbeitgeber attraktiv bleiben muss. Unsere Mitarbeiter müssen sich auch auf den Stadtrat verlassen können.“ Gruschka versicherte: „Ich bin immer noch sehr gerne Ihr Bürgermeister.“ Er sei sicher, dass man gemeinsam die Herausforderungen des Jahres meistern werde, das 950-Jahr-Jubiläum etwa, die Haushaltskonsolidierung, die Förderung von Kur- und Tourismus , die Weiterentwicklung des Sebastian-Kneipp-Museums, den Ausbau der Gewerbegebiete, ein „Verkehrskonzept für alle“ Bürger, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, den Hochwasserschutz, den Verkehrserziehungsgarten, die Wirtschaftsförderung, die Rettungswache, die Kreismusikschule, die Zukunft des Dominikanerinnenklosters oder die Zukunft der Notarztversorgung. Es ist also eine Menge zu tun. Gruschka machte aber auch klar, dass man sich „große Sprünge“ nicht werde leisten können. Gruschka ging in seiner Rede ebenso auf die Weltlage ein, wie zuvor schon Hausherrin Pfarrerin Susanne Ohr. Angesicht der Ereignisse mit Krieg und Terror würde sie am liebsten rufen „Herr, wirf Hirn vom Himmel“, sagte. Ein Satz, der gerne auch im Alltag gebraucht wird. Dass dies mitunter aber auch zu der Erkenntnis führen kann, dass man selbst Schuld an mancher Misere des Alltags hat, sagte Ohr in ihrer Predigt ebenfalls. Eine weitere bedenkenswerte Rede dieses Abends, der mit dem Bühnenstück „Luther meets Kneipp“ mit Manfred Gittel als Martin Luther und Hermann Förschner als Sebastian Kneipp zu Ende ging.