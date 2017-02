2017-02-10 04:27:00.0

Mindelheim sagt den Rasern den Kampf an Klassisch ausgebremst

Radarfallen sind ähnlich beliebt wie Seuchen. Warum es aber nicht ohne geht, zeigt ein Besuch vor Ort. Die Einsicht ist aber nicht bei allen vorhanden Von Johann Stoll

Tempokontrolle in der Mühlenstraße in Gernstall. Messtechniker der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft Uwe Trumpp mit Schutzhund Titus.

Der ältere Herr bremst scharf ab, blickt gebannt nach links zum Straßenrand, wo ihn wenige Augenblicke vorher eine Kamera ins Visier genommen hat. Sein Tag ist gelaufen. Rund zehn Kilometer zu schnell war er durch die Mühlenstraße in Gernstall gefahren, wo nur maximal 30 Stundenkilometer gefahren werden darf. Der Mann zögert, setzt mit seiner Limousine zurück und blickt mit finsterer Miene in die Hofeinfahrt herüber, wo Uwe Trumpp und Jörg Kalinas neben ihrem unscheinbaren Caddy mit Nürnberger Kennzeichen stehen. Es bleibt beim bösen Blick. Den Ärger schluckt er herunter, vielleicht auch, weil Dritter im Bunde heute der Mindelheimer Ordnungsamtschef Ralf Müller ist.

Die beiden arbeiten für die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft. Zu dieser Mittagsstunde sind sie Mitarbeiter der Stadt Mindelheim, die ihre Dienste angefordert hat. Trumpp ist Meßtechniker und Kalinas will es in ein paar Wochen auch sein. Er lässt sich gerade zum mobilen Verkehrsüberwacher umschulen.

Nur noch mit Schutzhund Titus

Es ist ein Beruf, bei dem ein dickes Fell und eine gewisse Vorsicht kein Nachteil sind. Uwe Trumpp macht das nun schon ein paar Jahren. Der 49-Jährige ist keiner, den man leicht einschüchtern könnte. Sicherheitshalber will er aber lieber nicht seinen Wohnort in der Zeitung lesen. Und seit einigen Monaten hat er sich angewöhnt, einen tierischen Begleiter mitzunehmen, wenn er ausrückt und den fließenden Verkehr überwacht. Niemand freut sich, wenn er erwischt wird und zahlen darf. Aber nicht alle reagieren zivilisiert. Trumpp ist es schon passiert, dass er wüst als Abzocker beschimpft wurde, wobei er dann immer gerne erwidert, davon könne keine Rede sein. Es werde ja niemand gezwungen zu schnell zu fahren. Beim Solidaritätszuschlag sei das ja anders. Aber das ist ein anderes Thema.

In einem Fall wurde ein Verkehrssünder sogar handgreiflich. Er drückte Trumpp gegen den Wagen und schnürte ihm für einen Moment die Luft ab. Seither nimmt er Titus mit, seinen treuen Schutzhund. Ein warnendes Knurren aus dem Wageninneren oder auch mal ein Kläffen können wahre Wunder bewirken.

Seit 60 Jahren gibt es in Deutschland die Radarmessung. Damals wie heute gilt: Die Sicherheit im Straßenverkehr soll verbessert werden. 1957 starben rund 13 000 Menschen auf deutschen Straßen. Dieser Blutzoll sollte mit Hilfe der Blitzer gesenkt werden.

Der Leiter des Mindelheimer Ordnungsamtes, Ralf Müller, ist mit herausgekommen zu der Kontrolle. Müller sagt, die Kontrollen wirkten. Wenn der Caddy gesehen wird, wird die nächsten Stunden und Tage an der Stelle langsamer gefahren. Genau das will die Stadt erreichen. Gemessen wird ohnehin mit einer gewissen Toleranz. Wenn 30 erlaubt sind, muss jemand schon 39 Kilometer schnell sein, dass Blitz und Fotoapparat überhaupt auslösen, sagt Müller. Das macht dann 15 Euro Minimum. Wer 31 Sachen darüber liegt, muss mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Für zwei Stunden hat das Ordnungsamt die Radarfalle in der 30er Zone aufbauen lassen. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West muss jeder Kontrolle durch eine Kommune zustimmen. Die Stadt lässt rund 30 Stunden im Monat den fließenden Verkehr kontrollieren, sagt Müller. Im Vorjahr waren es 343 Stunden. Vor allem dort wird kontrolliert, wo sich Anwohner durch die Raserei bedroht fühlen. Oder wo die Messtafel ergeben hat, dass an dieser Stelle immer wieder zu schnell gefahren wird.

Der Bremsweg wird leicht unterschätzt

In Gernstall war das so. Dort gibt es keinen Geh- und Radweg. Wenn da zu schnell gefahren wird, sagt Müller, sind Fußgänger und Radfahrer leicht in Gefahr. Wer zum Beispiel 40 Stundenkilometer fährt, hat einen Bremsweg von 16 Metern. Das sind sieben Meter mehr als wenn der Fahrer die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer gefahren wäre. Was das für ein kleines Kind bedeuten kann, das unter ein solches Auto gerät, kann sich jeder vorstellen, sagt Müller.

Uwe Trumpp ist selbst Vater. Wenn Autofahrer mit 80, 90 Sachen durch eine Tempo 30 Zone rasen, „ist das nur noch traurig“. Vor allem solche Autofahrer will die Stadt aus dem Verkehr ziehen, sagt Ralf Müller. Für die einen sind die Kontrolleure Abzocker, für die anderen willkommene Helfer. Uwe Trumpp hat schon erlebt, dass Nachbarn Tee oder eine Brotzeit vorbeigebracht haben. Geblitzt wird nicht dort, wo die Kasse am schnellsten zu füllen wäre, sagt Müller.

Die Stadt leistet sich sogar den Luxus, dass sie bei der Verkehrsüberwachung drauf zahlt. Einnahmen in Höhe von 28 500 Euro für Verwarnungsgelder aus dem fließenden Verkehr standen Ausgaben über 45 000 Euro gegenüber. Dieser Wert schwankt von Jahr zu Jahr etwas. Die Verwarnungsgelder decken also nicht den Aufwand ab.

In Gernstall fahren an diesem Tag die meisten vorsichtig. Nur ein Traktor mit Anhänger scheppert offensichtlich zu schnell an der Messstelle vorbei. Er hat Glück. Es gibt keine Bilder, keine Aufzeichnung. Das Fahrzeug mit seinem Riesenreifen hatte zu stark vibriert.

Nach knapp zwei Stunden brechen Trumpp und Kalinas ihre Aktion ab und suchen sich noch einen weiteren Standort. „Wir sind sicher, dass längst die ganze Region weiß, wo wir stehen“, scherzt Trumpp. In sozialen Netzwerken macht so etwas schnell die Runde. Der Zweck der Aktion ist erfüllt. Die Leute fahren vorsichtiger. Der ältere Herr übrigens kommt mit 15 Euro davon.