2016-12-23 04:33:00.0

Krippenspiele in Mindelheim Kleines Lamm, wo bist du?

Wie Kinder die Gottesdienste an Heiligabend verzaubern und wie sie sich darauf vorbereiten Von Johann Stoll

Da sind leidenschaftliche Schauspieler am Werk. Lisa beherrscht ihren Text aus dem Effeff. Einen Zettel zum Ablesen braucht sie nicht. Sitzt alles. Sie könnte gleich loslegen beim Familiengottesdienst morgen an Heiligabend um 15 Uhr in der Mindelheimer Johanneskirche. Und auch Leni und Anna als Erzähler haben offenbar schon fleißig geübt. Sie lesen flüssig, ohne Hast und sind gut zu verstehen. Und doch sind alle neun Kinder noch einmal im Gemeindehaus für 90 Minuten zusammengekommen, um an ein paar Kleinigkeiten zu feilen.

Bis ins zehnte Jahrhundert geht der Brauch in manchen Landesteilen zurück, die Heilsgeschichte von Christi Geburt in ein unterhaltsames Theaterstück zu verpacken. Heute gibt es kaum eine Kirchengemeinde, die nicht zumindest ein kleines Krippenspiel auf die Beine stellt.

Gudrun Stetter sorgte für großes Theater

Die Kirchen sind voll, und für die Kinder ist das ein ganz besonderer Moment. Bei der evangelischen Kirchengemeinde in Mindelheim hatte sich ein Vierteljahrhundert lang Gudrun Stetter um dieses Spiel mit den Kindern gekümmert. Das war großes Theater. Vor ein paar Wochen musste sie aufhören, nicht ohne eine gut gefüllte Asservatenkammer für die Kinder zu hinterlassen. Im Keller werden Hüte, Joppen, Laternen oder Krippe mit Jesuskindlein aufbewahrt.

Jetzt haben Michaela Herrmanns und Semina Weidner übernommen und ein Stück rund um die Geburt des Heilands mit den Kindern einstudiert. Es stammt übrigens aus der Feder von Pfarrer Erik Hermanns, der sich schon in seiner Zeit als Pfarrer in Erlangen ums Weihnachtsspiel gekümmert hat.

Die Geschichte geht so: Ein Hirte verliert eines seiner Schafe aus den Augen. Er liegt vor einem ockerfarben bemalten Laken mit roter Sonne und blauem Himmel, das über ein Holzgestell gezogen wurde. Auch ein paar Kamele sind aufgemalt. Wir befinden uns schließlich im Heiligen Land. Der Hirte will sein Schaf zurück, was man verstehen kann, und so macht er sich auf die Suche. „Kleines Lamm, wo bist du?“, ruft Lisa Starke, die den Hirten spielt. Der trifft auf den Wolf in seiner Höhle, der neuerdings ja tatsächlich im Allgäu gesehen wurde.

Der gute Wolf

Der sechsjährige Jakon Broitzmann spielt den Wolf, und er sieht richtig gefährlich aus mit seiner Fellmütze und der dunklen Jacke. Das Raubtier gibt dem Hirten einen Tipp, wo er sein Schaf finden kann, und der Hirte verbindet dem Wolf seine verletzte Pfote. Auf einen Bettler, der am Rande der Gesellschaft lebt, stößt der Hirte noch. Auch der zeigt sich hilfsbereit. Und am Ende findet der glückliche Hirte wieder wohlbehalten sein vermisstes Tier. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Die Auflösung gibt es morgen in der Kirche. Nur so viel: Die Krippe, Maria und Josef kommen darin natürlich vor. Ist ja ein Krippenspiel.

Ortswechsel. Wir sind in der Stadtpfarrkirche St. Stephan. Auch hier geht es lebhaft zu. 19 Mädchen und Buben proben unter der Leitung von Gemeindereferentin Christina Kohler. An Heiligabend morgen um 16.30 Uhr werden die Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren ihr Krippenspiel in der Kirche aufführen.

Der Bote des Kaisers

Es ist die klassische Geschichte, angelehnt an das Lukas-Evangelium, erzählt Christina Kohler. Kaiser Augustus hatte den Befehl erlassen, dass sich alle in Steuerlisten eintragen müssen. Ein stattlich herausgeputzter Bote verkündet die Nachricht. Man sieht ihm an, wie viel Spaß ihm diese Rolle macht, wenn er nach vorne geht und aus seiner Schriftrolle liest.

Die meisten Mädchen übrigens wollen Engel sein, die Buben Hirten. Maria und Josef machen sich auf nach Bethlehem und erleben vor allem eines: Ablehnung. Keine Tür wird ihnen aufgetan, am Ende bleibt ihnen nur ein Lager im Stall, wo Christus zur Welt kommt. Weil die Sterne in dieser Nacht heller leuchten als sonst, machen sich Engel und Hirten auf dem Weg. In St. Stephan ziehen die Kinder durchs Kirchenschiff, vorbei an den Gläubigen. Schöner kann Weihnachten nicht sein.