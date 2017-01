2017-01-23 00:34:10.0

Umwelt Klimaschutz vor Ort

50 Haushalte haben sich fachmännisch über energetische Sanierung beraten lassen

Es war ein Versuch, und er war erfolgreich. Die Stadt Mindelheim hatte rund 400 Hausbesitzern ein Angebot unterbreitet. Ein Energieexperte kommt ins Haus und klopft das Gebäude auf alle Schwachstellen hin ab, wo unnötig Energie verbraucht wird. Das Projekt nannte sich Energiekarawane.

Mit im Boot war auch das Landratsamt. In einem ausgesuchten Quartier zwischen Teck- und Siedlerstraße, Krumbacher und Westernacher Straße wurden zunächst alle Hausbesitzer angeschrieben. 50 von ihnen ließen sich motivieren. Energieberater sahen sich dann das Haus genau an, vom Heizungskeller bis zum Dach. Dadurch konnten laut Mitteilung der Stadt Eigentümer erreicht werden, die sich bisher noch nicht mit der Thematik der Haussanierung befasst haben. Die Beratung war anbieter- und produktneutral und orientierte sich an den Wünschen der Hausbesitzer. Die Kosten übernahm die Stadt Mindelheim.

Am Ende der einstündigen Hausbegehung stand ein Katalog an Vorschlägen, der dem Eigentümer zeigt, was er unternehmen kann. Bei den Modernisierungsempfehlungen, die zeitnah umgesetzt werden können, wurden vor allem ein hydraulischer Abgleich, eine Kellerdecken-Dämmung sowie eine Regelungsoptimierung der Heizung genannt. Zu den Maßnahmen, die beim nächsten Reparaturbedarf umgesetzt werden können, zählen vor allem ein Fensteraustausch, eine Außenwanddämmung und die Modernisierung der Heizung. Außerdem informierten die Energieberater über richtiges Lüften und Heizen, geeignete Förderprogramme sowie erneuerbare Energien. (mz)