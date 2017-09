2017-09-03 09:00:00.0

Geschäftsidee Knatternde Zeitmaschinen auf zwei Rädern

Martin Spinnler versorgt von Mörgen aus Mofafahrer in aller Welt mit Ersatzteilen für ihre Gefährte und erfüllt damit manchen Jugendtraum. Von Sandra Baumberger

Vor dem ehemaligen Bauernhof am Ortseingang von Mörgen stapeln sich die Pakete. Gerade kommt wieder ein Bote, stellt noch ein paar weitere dazu, nimmt im Gegenzug aber auch einige mit. Im Zwei-Stundentakt halten die Lieferwagen vor dem geöffneten Scheunentor, aus dem das andauernde Klingeln eines Telefons und die Stimme zweier italienischer Radiomoderatoren dringen.

Drinnen steht Martin Spinnler und wirkt trotz des Geräuschpegels und des Lieferverkehrs recht entspannt. Ist schließlich Alltag für ihn, seit vierzehn Jahren schon. Damals hat er seinen Mofashop von Augsburg nach Mörgen verlegt, wobei die Bezeichnung Mofashop genau genommen ein bisschen irreführend ist: Es gibt nämlich gar keinen realen Laden und ganze Mofas verkauft der 48-Jährige auch äußerst selten. Dafür aber jede Menge Ersatzteile – und die weltweit.

Möglich macht das das Internet, über das Spinnler vor beinahe 20 Jahren überhaupt erst wieder auf Mofas aufmerksam wurde. „Vor Ebay war das Mofa nicht mehr existent“, sagt er. Doch mit der Online-Versteigerungs-Plattform sprang der Motor plötzlich wieder an: Nach Jahren in Kellern, Garagen und Scheunen suchten und fanden die knatternden Zweiräder hier wieder Käufer und weckten bei vielen eine Begeisterung, die etwa ein Jahrzehnt zuvor langsam eingeschlafen war.

Laut Spinnler gibt es dafür mehrere Gründe: Hatte früher eine einfache „Prüfbescheinigung“ genügt, um mit dem Mofa zur Schule, Arbeit oder Dorf-Disco zuckeln zu dürfen, brauchte es dafür später zusätzliche Praxisstunden, die den überwiegend jugendlichen Nutzern wohl schlicht zu teuer waren. Das endgültige Aus kam aber mit den Mountainbikes, die in den 90er Jahren dem Mofa den Rang abliefen. „Da ist auf einmal jeder sportlich geworden“, erinnert sich Spinnler schmunzelnd. Vielleicht auch, weil man mit den Rädern ganz legal und ohne Führerschein schneller als 25 Kilometer pro Stunde fahren durfte und die Mofas durchaus ihre Tücken haben: Den Gaszug zum Beispiel, der Spinnler, als er noch ein Jugendlicher und selbst begeisterter Mofafahrer war, beinahe täglich gerissen ist. „Da hat man immer einen Schraubenzieher dabeigehabt, damit man noch von Hand Gas geben konnte.“ Überhaupt die Technik: „Die ist aus dem 19. Jahrhundert. Ein Mofa wird nie zuverlässig jeden Tag laufen.“ Und dann die Haltbarkeit: „Nach zwei Jahren sind die fertig. Dann bricht der Rahmen und das Salz frisst sich rein. Die sind dafür einfach nicht gedacht.“

Der Begeisterung tut das alles aber ganz offensichtlich keinen Abbruch. „Man mus in den 80ern 15 oder 16 gewesen oder in den 70ern mit einer Zündapp unterwegs gewesen sein, sonst empfindet man das nicht“, versucht Spinnler das Paradox zu erklären, das wohl auch viel mit glücklichen Jugenderinnerungen zu tun hat. Denn auch er sagt fast ein bisschen wehmütig: „Es war schon eine schöne Zeit damals.“

Damals, als er mit seinen Kumpels mit Mofa und Zelt von Gersthofen an den Ammersee gefahren ist. „Das war ein Ausbruch und eine Weltreise. Man ist ja mindestens dreimal stehengeblieben. Ich hab mein Mofa bestimmt zigtausende Kilometer geschoben.“ Aber Fahren war schließlich nicht alles. Es ging auch ums Rumstehen in der Gruppe, die Fachsimpelei und das Gefühl, schon richtig erwachsen zu sein. Wie hat sich Martin Spinnler gefreut, als die Helmpflicht eingeführt wurde und er so richtig cool mit dem Helm unterm Arm in die Wirtschaft stolzieren konnte. Nicht zu vergessen das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, weil natürlich mindestens die Hälfte der Mofas, die damals vor der Schule standen, frisiert waren.

Er vermutet, dass es Erinnerungen wie diese sind, die dem Mofa wieder zum Durchbruch verholfen haben. „Den Älteren geht’s darum, sich wieder jung zu fühlen“, sagt er. Außerdem ist es für viele ein günstiger Einstieg in die „Oldtimerei“, wie er sagt. Und bei den Jüngeren komme es an, weil es auf jeden Fall kultiger ist als ein E-Bike. Er selbst fährt inzwischen nur noch auf Messen mit dem Mofa. „Wenn alles original ist, macht’s keinen Sinn, weil was will ich mit 25 Sachen hier rumfahren?“, fragt er. „Und wenn man’s frisiert, ist’s hochgradig illegal und gefährlich.“

Stattdessen ist er meist mit dem Transporter unterwegs, schon allein aus Platzgründen. Die meisten Ersatzteile werden heute zwar nach Bedarf geliefert, doch manches holt Spinnler immer noch selbst in Italien ab oder baut es aus Schrottmofas aus. Im Sortiment hat er mehr als 10000 Ersatzteile, die jedes Jahr an die 20000 Pakete füllen. Sie reisen von Mörgen aus quer durch Deutschland, in die Schweiz, wo sich das „Töffli“ großer Beliebtheit erfreut, in die Niederlande, wo das Mofa nie weg war, und häufig auch nach Norwegen, wo die Besitzer einen sechsmonatigen, dunklen Winter lang Zeit haben, an ihren Gefährten herumzuschrauben. Wenn es nach Spinnler geht, sollen sie aber vor allem fahren, „damit auch was kaputtgeht“ – und sich die Pakete auch in einigen Jahren noch stapeln.

Mofatreffen In Katzenhirn veranstalten die Mofa- und Mopedfreunde Katzahira am Samstag, 16. September, ein Mofa- und Mopedtreffen. Es beginnt um 9 Uhr mit einem Teilemarkt, für 14 Uhr ist eine gemeinsame Ausfahrt geplant. Nach den Clubspielen um 17 Uhr verspricht ab 21 Uhr die Cover-Biker-Rockband „Mission Rock’n’Roll“ Partystimmung. Um 22 Uhr gibt es Pokale für die weiteste Anreise, das älteste Mofa/Moped, die größte Gruppe und den Gewinner der Clubspiele.