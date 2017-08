2017-08-30 13:10:00.0

Bad Wörishofen Kneipp-Bund: Wechsel in der Geschäftsführung

Thomas Hilzensauer wird ab Januar 2018 neuer Bundesgeschäftsführer des Kneipp-Bundes. Der Diplom-Sozialpädagoge übernimmt damit das Aufgabengebiet von Annette Kersting, die die Bundesgeschäftsstelle in Bad Wörishofen über 21 Jahre lang geleitet hatte.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Es ist eine spannende Herausforderung, den Kneipp-Bund in die Zukunft zu begleiten. Durch meine langjährige Tätigkeit in den Kneippschen Gründungshäusern hier in Bad Wörishofen bin ich mit den Kneippschen Naturheilverfahren nicht nur vertraut, sondern identifiziere mich voll und ganz mit dem alltagstauglichen, präventiven Lebensstil nach Sebastian Kneipp“, so Thomas Hilzensauer.

Der Präsident des Kneipp-Bundes, Klaus Holetschek, betonte die besondere Bedeutung eines guten Zusammenspiels von Ehren- und Hauptamt: „Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament unseres Verbandes. Aber ohne fachlich und sozial qualifizierte hauptamtliche Mitarbeiter/-innen könnte die umfassende Arbeit unseres Bundesverbandes nicht gestemmt werden. Ich bin mir sicher, dass Thomas Hilzensauer an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen wird“.