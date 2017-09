2017-09-20 00:34:36.0

Gedenken Kneipp, der Visionär

Im 120. Todesjahr wollen Stamm-Kneipp-Verein und Kneipp-Bund das Erbe des Pfarrers wieder in eine „echte Bewegung“ verwandeln

Im 120. Todesjahr Kneipps hat der Stamm-Kneipp-Verein an das Erbe des Pfarrers erinnert. Am Kneipp-Mausoleum im Friedhof von Bad Wörishofen ließ der Verein die Gedenktafel erneuern. Bei der Gedenkfeier sagte Klaus Holetschek, der neue Präsident des Kneipp-Bundes, es sei sein großer Wunsch, Kneipp wieder zu einer echten Bewegung zu machen. Denn gerade in der heutigen Zeit seien das Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele im Sinne Kneipps wichtiger denn je. Sebastian Kneipp sei ein Visionär gewesen und dies solle auch Ansporn für die Weiterführung seines Erbes sein.

Stefan Welzel, der Vorsitzende des Stamm-Kneipp-Vereines, betonte, dass dieses Gedenken ein Beitrag dazu ist, das Erbe Kneipps stets in Ehren zu halten. Dies sei wesentliche Aufgabe des Vereines. Bad Wörishofen sei aber auch weiterhin das Mekka der Kneippbewegung und es gelte, neben dem Gedenken, aber auch Kneipp weiterzuentwickeln. Interessantes über die Entstehung der Grabstätte Kneipps lässt sich nun wieder auf der Gedenktafel nachlesen.

ANZEIGE

Demnach wurde Kneipp am 21. Juni 1897, vier Tage nach seinem Tod, in einem Doppelsarg aus Eiche und Zink in einer ausgemauerten Gruft bestattet. Bereits im Jahre 1898 wurde über der Grabstelle der Sarkophag aus Carrara-Marmor und schwedischem Granit errichtet. Im Jahre 1937 wurde das Mausoleum darüber erbaut, wobei der Sarkophag etwas nach Norden versetzt werden musste.

Anlässlich des 90. Todestages im Jahre 1987 wurde das Mausoleum demnach zu einer Grabkapelle erweitert und eingeweiht. (heb)