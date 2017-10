2017-10-17 15:07:00.0

Jubiläum Kneipp soll stärker strahlen

Der Kneipp-Bund denkt zum 120. Geburtstag darüber nach, wie die Lehren des Pfarrers mehr Menschen erreichen können. Kneipp als Welterbe ist dabei ein Ziel. Es geht aber auch um Lebensstil und Wissenschaft. Von Maria Schmid

„Kneippen ist Kult“ – dieses Logo durchläuft die gesamte Festschrift zum 120-jährigen Bestehen des Kneipp-Bundes. Die „erste und größte Bürgerbewegung in unserem Land“, nannte einst Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Kneipp-Bewegung. Dass sie auch nach nun 120 Jahren so aktiv sein würde, war bei der Gründung am 24. August 1897 gewiss zwar gehofft worden, aber nicht vorauszusehen. Sebastian Kneipp sagte damals: „Es tut mir wirklich wohl, wenn ich ein Menschenherz finde, das mich unterstützt in meiner Last und Mitarbeit an der Verbesserung der menschlichen Verhältnisse. In dieser Meinung lade ich zu diesem Verein alle ein, die Kopf und Herz auf dem rechten Fleck haben, den Kopf zum Denken, das Herz zum Handeln.“ Das haben inzwischen rund 600 Vereine mit rund 160000 Mitgliedern.

Dabei ist gerade das Ehrenamt von zentraler Bedeutung. Der Kneipp-Bund wuchs deutschlandweit zur größten privaten Gesundheitsorganisation an. Zwischenzeitlich gab es in der Geschichte des Kneipp-Bundes, so Präsident Klaus Holetschek, wie in allen Gemeinschaften, Schwierigkeiten bei der Einigkeit und Meinungsverschiedenheiten, ja bis zu Aufspaltungen und wieder Einigungen. Eine Neugründung des Kneipp-Bundes gab es 1949. Der Dachverband habe schließlich 1987 seinen Sitz nach Bad Wörishofen, der Wiege der Kneipp-Bewegung, verlegt.

Der Erfolg der vergangenen Jahrzehnte zeigen die 646 Einrichtungen, die nach den strengen Richtlinien des Kneipp-Bundes zertifiziert und in denen Kneipp täglich gelebt wird. Dazu zählen Kindergärten, Schulen, Firmen und viele mehr. Die erste Kita erhielt 2001 die Plakette. Ein großer Erfolg war es, dass „das Kneippen von der deutschen Unesco-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen“ wurde. Angestrebt wird die weltweite Aufnahme.

Noch Vieles mehr möchte der Kneipp-Bund erreichen. Das zeigten beim Symposium im Haus zum Gugger die eingeladenen Referenten. Gemeinsam mit den Vertretern der Kneipp-Vereine erarbeiteten sie Lösungen für die Zukunft. Es sollen noch mehr Menschen die Lehre Kneipps und sein Naturheilverfahren, seine Kneipp-Therapie kennenlernen.

Die Lehren sollen gesundheitspolitisch verankert werden. Wichtig war ihnen vor allem die Förderung der Verantwortlichkeit für sich selbst, der Natur und der Umwelt gegenüber. Klar wurde auch die Hinführung zu einer gesunden, einfachen und naturnahen Lebensweise. Begrüßenswert sei eine wissenschaftliche Untermauerung der Wirksamkeit und Bedeutung der Lehren durch Studien.

Für die Lehren von Sebastian Kneipp und die Verbreitung müsse man „leidenschaftlich brennen“, ließ Bad Wörishofens Altbürgermeister und Landtagsabgeordneter Klaus Holetschek seine „Kneippfamilie“ bei der Begrüßung wissen. Holetschek ist seit Mai dieses Jahres Präsident des Kneipp-Bundes. Er sagte: „Wir wollen in die Zukunft sehen. Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Wir müssen uns der Wurzeln bewusst sein und weiter denken. Kneipp hat gebrannt für seine Leidenschaft, Priester zu werden und den Menschen zu helfen.“ Er rief den Gästen zu: „Wir müssen den schönen Worten Taten folgen lassen. Ich glaube an die Kneipp-Mittel! Wir haben einen Schatz! Ich brenne dafür!“ Holetschek erinnerte an einen Leitsatz von Sebastian Kneipp: „Jede Anwendung ist eine Zuwendung.“

Holetschek bedankte sich bei Geschäftsführerin Annette Kersting und allen, die dieses Jubiläum zu einem intensiven und fröhlichen Fest machten.

Das taten auch Bürgermeister Paul Gruschka und der stellvertretende Landrat Helmut Koch. Für die jazzige, flotte musikalische Umrahmung sorgte das Florian Mayer-Quartett aus Kaufbeuren.