Andenken aus Bad Wörishofen Kneipp von innen und außen und von Kopf bis Fuß

Bei den Souvenirs aus Bad Wörishofen dreht sich alles um Gesundheit und den Wasserdoktor Von Franz Issing

„Souvenirs, Souvenirs, kauft ihr Leute, kauft sie ein“, ermunterte einst Bill Ramsey seine Fans. Er pries zum Beispiel Charlie Chaplins Schuh oder von Picasso einen Kamm an. Mit so ausgefallenen Star-Requisiten kann der Andenken-Shop im Kurhaus von Wörishofen nicht konkurrieren. Da hält man es lieber mit Mitbringseln, die das Andenken an Pfarrer Sebastian Kneipp wach halten.

In den Vitrinen warten rund 80 verschiedene Artikel auf Souvenirjäger. Für den Kur-und Tourismusbetrieb ist der Andenkenverkauf ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor. „Wir achten beim Einkauf der Objekte besonders auf gute Qualität, weil sie viel über den Kurort aussagen sollen“, macht die Kurdirektorin deutlich. Von ihr ist auch zu erfahren, dass man jährlich Souvenirs im Wert von 45 000 Euro an die Frau oder den Mann bringt. Und worauf Petra Nocker und ihr Team noch großen Wert legen? „Alle Mitbringsel müssen einen positiven Bezug zum Heilbad haben, sie müssen nützlich und erschwinglich sein“.

Nützliche Alltagsgegenstände

Von Spöttern werden Souvenirs häufig als „Scheußlichkeiten“ abgetan. Vor allem, wenn sie an Miniaturen aus Bronze, Aphroditen aus Gips, Schneekugeln, Muschelkästchen, Klickfernseher oder auch an Aschenbecher mit lokalen Emblem denken. Ganz anders in Wörishofen. Hier sind die Mitbringsel, wie zum Beispiel ein Set mit Heublumenseife samt Leinen-Waschhandschuh oft sinnvolle Gebrauchsgegenstände. „Wir haben unser Sortiment in den letzten Jahren wesentlich erweitert und veränderten Wünschen angepasst“, erklärt Christiane Dörner, die stellvertretende Leiterin der Gästeinformation im Kurhaus. Sie weiß auch, welche Andenken momentan am besten laufen. „Kaffeetassen mit dem Konterfei des Wasserdoktors oder der Skyline von Wörishofen, Malzkaffee à la Kneipp sowie Wildkräuter und Blütensalz mit den dazu passenden Mühlen sind die Renner“, verrät Dörner. Sehr gefragt sind auch Tees, die Glücksmomente versprechen, ein Alpenkräutergeist, namens „Blitzguss“, wie auch der „Kneippstädter Wassertapper-Likör. Und wer nicht weiß, wohin mit seinen Pillen, kann sie in einem Wörishofen-Döschen unterbringen.

Zudem geben Bücher Anleitung zum richtigen Kneippen und Brillenputztücher versprechen „Klare Sicht mit Bad Wörishofen“.

Zurück zur Natur

Allen Artikeln ist jedoch die Botschaft gemein: „Zurück zur Natur, zur Einfachheit der Lebenshaltung“. Dies gilt auch für Wanderrucksäcke und grüne Sitzkissen, mit denen es sich Einheimische und Kurgäste überall bequem machen können. Wie warme Semmeln verkaufen sich im Kurhaus Ansichtskarten. „Nicht selten 100 Stück am Tag“, weiß Dörner. Recht begehrt sind auch Stoff-Taschen, DVD‘s zum Thema Kneipp oder Alben des Kurorchesters. Vermisst werden besonders von männlichen Kurgästen die Wörishofen-Caps. Mit neuem Logo sind sie demnächst wieder zu haben.

Pralinen und gute Luft

„Wir nehmen Pralinen für nette Leute mit, die zu Hause aufpassen, aber auch spezielle Kneipp-Heilmittel und vor allem frische Luft für meine Lunge, schöne Landschaftsbilder und die musikalischen Ausflüge des Kurorchesters“, schwärmt Rita Zarzyka aus Gießen. Anders Frank und Jutta Allies. Dem Ehepaar gefallen die Tassen mit dem Bild von Pfarrer Kneipp recht gut. Sie wollen sie mit süßem Naschwerk füllen und damit ihren Freunden in Karlsruhe eine Freude machen. Eine Dame aus München will sich zur Erinnerung an Wörishofen Kneipp-Magnete an ihren Kühlschrank kleben. Viele positive Eindrücke und eine Flasche Kräuterlikör hat Ulrike Och aus Ulm im Reisegebäck. Ein Kurgast und überzeugter Kneippianer aus Cuxhaven bringt es auf den Punkt: „Wir nehmen alles mit, was uns von den Füßen, bis zu den Haarspitzen guttut“ und meint damit Kneipp-Heilmittel und gesunde Tees.

Weil auch Souvenirs mit der Mode gehen, überlegen sich Kathrin Herd und Anne-Rose Baumhämmel ständig, welche Mitbringsel in Wörishofen ankommen. Mit dem Team der Gäste-Info konzipieren sie ständig neue Produkte und bitten für ihre Ideen um den „Segen“ der Kurdirektorin.