2017-05-08 00:38:46.0

Verkehr Können Radar-Fallen die Raser in Türkheim bremsen?

Der Gemeinderat überlegt, ob auch in Türkheim der innerstädtische Verkehr überwacht werden soll. Warum Falsch- und Dauerparker (noch) nicht zittern müssen Von Alf Geiger

Nicht nur an den Bürgerversammlung kommt immer wieder diese Klage: In Türkheim wird gerast. Zuletzt meldeten sich Anlieger der Ramminger Straße und der Tussenhauser Straße, die sich über den Verkehr beklagten.

Vielleicht können Radar-Fallen die Raser bremsen? Darüber will sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, ein Bild machen. Raimond Steckermeier, Key-Account-Manager der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, wird den Räten die entsprechenden Informationen liefern, die dann Grundlage für eine weitere Entscheidung sein könnten.

ANZEIGE

Steckermeier ist in der Region kein Unbekannter, sein Unternehmen arbeitet unter anderem mit der Stadt Mindelheim zusammen, die im innerstädtischen Bereich die Geschwindigkeitsmessung von dem Nürnberger Dienstleister erledigen lässt. Auch in Bad Wörishofen stehen die Verkehrsüberwacher.

Tobias Specht, Anlieger in der schilderte als Anlieger der Ramminger Straße schilderte bei der Bürgerversammlung Anfang März die Situation eindringlich: Die heranrasenden Fahrzeuge sind statt der hier erlaubten 50 Stundenkilometer mit 70, 80 oder manchmal sogar fast mit 100 „Sachen“ unterwegs.

Das weiß Specht, weil er die Messungen des gemeindeeigenen Kontrollgerätes ausgewertet hat. Und die Zahlen sprechen für sich: „Von 6481 gemessenen Verkehrsteilnehmern waren 40 Prozent zu schnell,“ so Specht, der auch von Lieferwagen berichtete, die mit 93 km/h durch die Ramminger Straße gebraust sind.

„Hier muss etwas passieren, aber diesmal wirklich“, sagte Specht deshalb und forderte im Namen der betroffenen Anlieger Unterstützung von der Gemeinde. Denn schon vor zwei Jahren sei dieses Anliegen von der Gemeinde aufgegriffen worden, erinnerte Specht.

Im Landkreis Unterallgäu arbeiten mehrere Kommunen mit der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft zusammen. In Mindelheim und Bad Wörishofen sind die Fahrzeuge mit Nürnberger oder Altöttinger Kennzeichen schon dem einen oder anderen Autofahrer am Straßenrand aufgefallen.

Aufgrund dieser Informationen kann der Türkheimer Gemeinderat dann überlegen, ob auch im Gebiet der Marktgemeinde künftig „geblitzt“ werden soll.

Über die Kosten wird Steckermeier auch informieren – in der Regel „bezahlt“ sich diese Dienstleistung durch die Einnahmen der Knöllchen praktisch von selbst. Ein Nullsummenspiel, auf das viele Gemeinden Wert legen, um sich nicht dem Vorwurf der „Abzocke“ auszusetzen. Oder, wie es Raimond Steckermeier formuliert: „Die Unvernunft der Autofahrer deckt die Kosten für die Geschwindigkeitsmessungen.

Laut Bürgermeister Christian Kähler will die Gemeinde so den zunehmenden Klagen über zu schnell fahrende Autos Rechnung tragen. Wenn sich der Gemeinderat tatsächlich entschließen sollte, sich an der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mindelheim und der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft zu beteiligen, dann werde das aber nur für den „fließenden Verkehr“ gelten.

Nicht zur Debatte steht eine Überwachung des „ruhenden Verkehrs“, die meist auch mit der Ausweisung von Höchstparkzeiten einher geht. Das bedeutet: Falsch- oder Dauerparker müssen in Türkheim auch weiterhin keine Angst vor einem Knöllchen haben. Außerdem steht die Behandlung der Anträge Bürgerversammlungen 2017 auf der Tagesordnung.