2017-01-10 04:35:00.0

Miss-Wahl Kommt die schönste Frau Bayerns aus Mindelheim?

Mona Schafnitzl nahm heuer erstmals an einer Miss-Wahl teil – und hat prompt gewonnen. Das hat ihr Leben verändert. Von Sandra Baumberger

Zur Miss Neu-Ulm und zur Miss Oberbayern hat es Mona Schafnitzl schon gebracht. Demnächst will die leidenschaftlichen Tänzerin auch den Titel der Miss Bayern gewinnen und sich so für die Wahl zur Miss Germany qualifizieren.

Für Mona Schafnitzl war 2016 ein Jahr der Veränderungen. Die gebürtige Augsburgerin, die in Mindelheim und Türkheim zur Schule gegangen ist und seit wenigen Monaten wieder in Mindelheim wohnt, hat ihren Verlobten hinter sich gelassen und auch die gemeinsame Firma. „Der August war der Wendepunkt“, sagt die 21-Jährige. Da hat sich alles komplett gedreht.“

Im August nämlich hat das Model bei einem Fotoshooting Alexander Mauksch kennengelernt, den Mister Bremen von 2014/2015 und inzwischen ihr Partner. Er hat ihr Tipps gegeben für die Miss-Wahlen, an denen sie „sowieso schon immer“ teilnehmen wollte – und wenig später hat es auch schon geklappt: Mona Schafnitzl wurde wie berichtet erst zur Miss Neu-Ulm gekürt, dann zur Miss-Oberbayern. Sie hat im November bei der Wahl zur „Miss Asia Pacific International“ auf den Philippinen Deutschland vertreten, bei der „Miss Photogenic“ den zweiten Platz belegt und schon die nächste Wahl im Blick: Am 21. Januar will sie „Miss Bayern“ werden, sich so für die Wahl zur „Miss Germany“ qualifizieren – und diesen Titel natürlich ebenfalls holen. „Mein Ziel ist auf jeden Fall die Miss Germany. Das will ich unbedingt werden und Deutschland vertreten.“

Schönheit beschreibt nicht nur das Aussehen

Die junge Frau steht gern im Rampenlicht und sagt von sich selbst: „Ich bin ein Bühnenmensch.“ Mit vier Jahren hat sie angefangen Ballett zu tanzen, später kamen Wettkämpfe im Kunstturnen, Schwimmen, Reiten, Basketball und Tanzen hinzu. Letzteres hat sie nach dem Abitur zum Beruf gemacht: Sie hat Tanzkurse gegeben und ist mit ihrem damaligen Freund als Showtanz-Duo auf Festen aufgetreten. 2015 gehörten die beiden zur Schar der Debütanten, die den Wiener Opernball eröffneten und sie waren das Prinzenpaar des Augsburger Faschingsvereins „Perlachia“.

Die Bühnen der Miss-Wahlen waren da schon beinahe eine logische Konsequenz. Zumal eine Miss viel herumkommt – ein weiterer Aspekt, der die reiselustige junge Frau gereizt hat. Sie ist überzeugt, dass die Jury durchaus nicht nur das Aussehen der Kandidatinnen beurteilt, sondern auch deren innere Werte sieht. „Schönheit beschreibt den Charakter, nicht das Aussehen“, findet sie – und ärgert sich ein wenig, dass die Wettbewerbe in Deutschland eher belächelt, denn besonders geschätzt werden.

Mit Siegerlächeln auf die Bühne

Schließlich könnten die Teilnehmerinnen andere Frauen und Mädchen inspirieren. Viele von ihnen – auch sie selbst – seien in der Kindheit gemobbt worden und zeigten nun, dass sie etwas aus sich gemacht haben. „Sie sind Beispiele dafür, dass man alles schaffen kann. Sie sind erfolgreich und selbstbewusst“, sagt die 21-Jährige und erzählt von ihrem einwöchigen Aufenthalt auf den Philippinen. Die Anwärterinnen auf den Titel der „Miss Asia Pacific International“ seien dort wie Promis behandelt worden: Vor dem Shuttle-Bus fuhr eine Polizei-Eskorte, sodass die schönen Frauen überall Vorfahrt hatten. Weniger märchenhaft war dagegen, dass Schlafdefizit, das sich im Laufe der Zeit angehäuft hat: Teils mussten die Teilnehmerinnen nach zwei bis vier Stunden Schlaf bereits morgens um drei Uhr wieder aufstehen, um anschließend bis zu drei Stunden in der Maske zu sitzen.

Die Wahl zur Miss Neu-Ulm war da deutlich entspannter – auch wenn Mona Schafnitzl vor ihrer ersten Miss-Wahl schon ein wenig aufgeregt war: „Ich mache mir selber immer sehr viel Druck. Ich will das beste aus mir herausholen.“ Trotzdem sei sie mit dem Gefühl auf die Bühne gegangen, bereits die Gewinnerin zu sein. „Das muss man ausstrahlen, sonst wird man’s nicht“, lautet ihr Tipp, den sie auch schon Mitwerberinnen verraten hat. Denn trotz aller Konkurrenz gehe es hinter der Bühne recht freundschaftlich zu: „Da hilft man sich schon mal mit dem Puder aus oder schließt einer anderen Kandidatin noch schnell den Reißverschluss, bevor sie rausgeht.“

Die Miss-Wahlen betrachtet sie als Karriere-Sprungbrett: Viele ehemalige Missen seien erfolgreiche Models geworden. Sie selbst könnte sich neben dem Modeln außerdem vorstellen, Schauspielerin zu werden. „Beides lässt sich sehr gut miteinander verbinden“, glaubt Mona Schafnitzl, die derzeit im Vertrieb von Sport- und Schönheits-Produkten tätig ist. Fürs erste konzentriert sie sich aber auf die nächsten Wahlen. Der Titel der „Miss Germany“ steht schon auf einer Collage der Ziele, die sie im neuen Jahr erreichen will, – neben mehreren Reisen, Musicalbesuchen und dem Wunsch, es auf ein Zeitschriften-Cover zu schaffen. „Ich wüsste nicht, was ich anderes machen sollte“, sagt sie. „Das ist mein Traumberuf.“