2017-03-31 09:00:00.0

Mindelheimer Innenstadt Kostenlos parken?

Wie die SPD Einzelhändlern während der Bauzeit entgegenkommen will Von Johann Stoll

Wenn am 3. April die Bauarbeiten für den letzten Sanierungsabschnitt der Maximilianstraße beginnen, wird das unweigerlich Folgen für den innerstädtischen Autoverkehr haben. Bis in den November hinein müssen die Einzelhändler im westlichen Teil der Altstadt rund um die Jesuitenkirche mit einer Großbaustelle klarkommen. Es werden für die nächsten Monate auch Parkplätze wegfallen.

Wie kann die Stadtpolitik den Einzelhändlern in dieser mutmaßlich schwierigen Situation helfen? Stadtrat Uli Manlig hat für die SPD-Fraktion nun vorgeschlagen, den Stern-Parkplatz und den ehemaligen Norma-Parkplatz für die gesamte Bauzeit den Autofahrern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Manlig griff in seinem Antrag an Bürgermeister Stephan Winter und den Stadtrat damit eine Idee auf, die am 10. März in einem Kommentar in der MZ veröffentlicht worden ist.

Uli Manlig will sogar noch einen Schritt weiter gehen und auch die kostenpflichtigen Parkplätze am Forum für die gesamte Bauzeit kostenlos freigeben. „So hätten Bürger und Gäste rund um Mindelheim die Möglichkeit, kostenfrei zu parken, um ihren Besorgungen in der Innenstadt nachzugehen“, schreibt der SPD-Stadtrat.

Allerdings sollte dieses Angebot auf etwa zwei Stunden begrenzt werden. Dazu schlägt Manlig vor, dass die Autofahrer die Parkscheibe benutzen müssen. Damit will er verhindern, dass die innenstadtnahen Parkplätze den ganzen Tag über von denselben Parkern blockiert werden. Der Antrag soll im Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss behandelt werden.