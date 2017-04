2017-04-05 04:08:00.0

Kostenloses Parken in Mindelheim Kostenlos parken, weil in der Altstadt gebaut wird

Auf Anregung der SPD führt die Stadt für die Zeit des Umbaus in der Maximilianstraße kostenloses Parken ein. Warum das aber erst in vier Wochen möglich ist Von Johann Stoll

Die Mindelheimer Stadträte setzen ein Zeichen für die Mindelheimer Innenstadt: Für die Zeit des Umbaus der unteren Maximilianstraße können Autofahrer den sogenannten Stern-Parkplatz an der Kaufbeurer Straße und den öffentlichen Stellplatz an der Teckstraße kostenlos nutzen. Das Signal ist klar: Der Umbau im Bereich der Jesuitenkirche muss niemanden vom Einkaufen oder konsumieren in der Innenstadt abhalten. Kunden sind willkommen.

Allerdings dürfen die Autos auf den genannten Stellplätzen nur maximal zwei Stunden lang stehen. Damit will die Stadt verhindern, dass Dauerparker die Plätze blockieren. Weil die Beschilderung geändert werden muss, kann der Beschluss erst in etwa vier Wochen in Kraft treten. In der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschusssitzung war von zehn neuen Schildern am Stern-Parkplatz die Rede, die ausgetauscht werden müssten. 2500 Euro kostet das.

Stadt verzichtet auf Einnahmen

Uli Manlig hatte für die SPD-Fraktion den Anstoß gegeben. Er regte an, den Gewerbetreibenden in der Altstadt mit kostenlosen Parkmöglichkeiten am Rande der Altstadt entgegenzukommen. Manlig hätte es gerne gesehen, wenn neben dem Stern-Parkplatz auch der Norma-Parkplatz und das Forum kostenfrei bis in den November hinein gemacht worden wäre.

Das wäre dem Bürgermeister und der Verwaltung aber zu weit gegangen. Auf dem Norma-Parkplatz ist ein Teil der kostenpflichtigen Stellplätze für Anwohner reserviert worden, die in der Altstadt selbst während des Baus keinen Parkplatz mehr finden können. Hier seien bereits Ausweise für Anwohner der Fuggerstraße, der Mühl-, Mindel- und Schlachthausgasse ausgestellt worden, sagte Stephan Winter. Ein anderer Teil der Fläche ist bereits kostenlos. Möglicherweise werden auch noch Parkflächen in dem Anwesen gegenüber der Polizei angemietet.

Das Forum wurde auch ausgenommen, weil es zu weit von der Baustelle entfernt ist. Stephan Winter begrüßte den Vorstoß der SPD. Das sei ein klares Signal für die Innenstadt.

In jedem Fall werden die Parkplätze auch während der Bauzeit überwacht. Die Stadt kann demnächst offenbar auf zwei Verkehrsüberwacher zurückgreifen. Ein neuer Mitarbeiter wird gerade angelernt. In jedem Fall soll verhindert werden, dass Dauerparker die Plätze einnehmen.

Die Leute kommen nun mal mit dem Auto

Klar ist, dass die Stadt auf Einnahmen durch die Parkgebühr verzichtet. Eine Schätzung mochte der Bürgermeister nicht abgeben. Im Haushalt stehen Einnahmen von 140 000 Euro, die alle Parkgebühren in die Stadtkasse spülen sollen. Die Geldfrage sei aber sekundär, betonte Winter. Es stehe der Stadt gut an, hier auf Einnahmen zu verzichten.

Uli Manlig sagte, der Beschluss sei ein Signal an die Kunden: Hallo Leute, kommt in die Innenstadt und parkt zwei Stunden kostenlos. Auch Manfred Salger (CSU) sieht darin eine Stärkung der Innenstadt. Die Leute kämen nun mal mit dem Auto. Die Stadt könne sich den Einnahmeverlust finanziell leisten. Er meinte aber, mit der Beschilderung wegen ein paar Monaten sollte man es nicht übertreiben. Georg Pfeifer (SPD) sieht den Vorteil, dass die Kunden draußen kostenlos parken können und erst gar nicht in die Innenstadt fahren.

Josef Doll (Grüne) war anderer Meinung. Durch den Umbau fielen kaum Stellplätze weg. Die Stadt sollet lieber appellieren: Liebe Mindelheimer, kommt mit dem Fahrrad in die Innenstadt. Hier würden falsche Signale gesetzt.

Das sei zwar wünschenswert, sagte Salger, der selbst ein Geschäft in der Altstadt betreibt. Die Leute kämen dennoch mit dem Auto.

Schon vor ein paar Wochen hatte sich der Verkehrsausschuss über Ideen unterhalten, wie den Gewerbetreibenden in der Altstadt in der Bauzeit geholfen werden kann. Damals ging es um die Einfahrt durch die Steinstraße, die verworfen wurde. Verworfen wurde auch die von Bürgermeister Winter forcierte Idee, die Einbahnregelung der Gerberstraße aufzuheben. Dabei wären 15 Parkplätze weggefallen. Abgelehnt wurde auch, das vorübergehende Parken auf dem Marienplatz zuzulassen. Bürgermeister Stephan Winter sagte damals, würde der Marienplatz geöffnet, „kriegen wir die Autos nie mehr heraus“.